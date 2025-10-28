Advertisement

لبنان

إرجاء زيارة المبعوث السعودي إلى لبنان

Lebanon 24
28-10-2025 | 09:09
أفادت معلومات صحفية أنه تم إرجاء زيارة المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان لايام قليلة بعدما كانت مقررة ان تحصل في الساعات المقبلة. 
