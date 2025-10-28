Advertisement

لبنان

للرعايا العرب والأجانب.. بيان مهم من الأمن العام

Lebanon 24
28-10-2025 | 09:09
A-
A+
Doc-P-1435107-638972613206065586.jpeg
Doc-P-1435107-638972613206065586.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة للأمن العام، عن أصول منح الرعايا العرب والأجانب سمة إقامة لمدة ستة أشهر عدة سفرات سنداً لإفادة مصرفية.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
لسالكي نفق شكا... بيانٌ مهمّ من قوى الأمن
lebanon 24
28/10/2025 19:00:44 Lebanon 24 Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
lebanon 24
28/10/2025 19:00:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن خدمات ليبان بوست.. بيان من الأمن العام
lebanon 24
28/10/2025 19:00:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ توضيحيّ من الأمن العام
lebanon 24
28/10/2025 19:00:44 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

أعلنت المديرية العامة

المديرية العامة

الأمن العام

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24