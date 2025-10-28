مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة

Advertisement

صدر عن البيان التالي:قام فريق الصيانة والتوزيع في قسم التابع لمؤسسة مياه ، بتنفيذ حملة قمع مخالفات على شبكة المياه في بلدة الخريبة، وذلك ضمن جهود المؤسسة لضمان التوزيع العادل ومنع التعديات على الشبكة.كما استمرارها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية هذا المورد الحيوي.