لبنان

مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة

Lebanon 24
28-10-2025 | 09:22
صدر عن مؤسسة مياه البقاع البيان التالي:
قام فريق الصيانة والتوزيع في قسم بعلبك التابع لمؤسسة مياه البقاع، بتنفيذ حملة قمع مخالفات على شبكة المياه في بلدة الخريبة، وذلك ضمن جهود المؤسسة لضمان التوزيع العادل ومنع التعديات على الشبكة.

كما تؤكد المؤسسة استمرارها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية هذا المورد الحيوي.
 
 
 
مؤسسة مياه البقاع

تؤكد المؤسسة

البقاع

بعلبك

