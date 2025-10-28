Advertisement

لبنان

جابر: الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للنمو

Lebanon 24
28-10-2025 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1435124-638972639278280361.png
Doc-P-1435124-638972639278280361.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين – REAL، المنتدى العقاري الثالث في فندق "فينيسيا" تحت عنوان: "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان". ورعى المنتدى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلاً بوزير المالية ياسين جابر، وحضره نواب، مصرفيون، رؤساء نقابات، ممثلون عن شركات عقارية ومؤسسات اقتصادية.
Advertisement

وافتتح المنتدى بكلمة لموريس متى، الذي أوضح أن القطاع العقاري اللبناني، رغم سنوات الأزمات المتلاحقة بين 2019 و2024 (أزمة مصرفية، جائحة كورونا، انفجار المرفأ، الحروب الإقليمية)، لا يزال يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وجاذبًا للاستثمارات عند توفر الثقة، مؤكداً أن التعافي مرتبط بالاستقرار السياسي والأمني وإعادة تفعيل التمويل العقاري، مع ضرورة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمغتربين.

من جهته، أكد رئيس النقابة وليد موسى أن العقار يشكل قلب الاقتصاد اللبناني المرتبط بأكثر من 70 قطاعًا، داعيًا إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة. وأعلن الانتهاء من إنشاء سجل للوسطاء العقاريين، وإطلاق ديبلوم عقاري متكامل لتأهيل العاملين، وكذلك الدعوة إلى خطة إسكانية شاملة للشباب والعائلات وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمغترب.

بدوره، قال نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد، إن تمويل المشاريع هو عصب الاقتصاد، مشددًا على ضرورة تنشيط الدورة الاقتصادية عبر تمويل طويل الأمد، إعادة تفعيل قروض الإسكان، وتقديم حوافز ضريبية وبلدية لإطلاق المشاريع العقارية، ضمن إطار شفاف ومنظم.

أما الوزير جابر فنقل تحيات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وتمنياته بنجاح الحدث الذي يُعَد محطة بارزة لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري الحيوي.

وأشار جابر إلى أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة تتطلّب شجاعة في التفكير وجرأة في التنفيذ وتعاوناً بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدًا أن القطاع العقاري يمثل نقطة التقاء بين الاقتصاد وحق السكن، ويشكل رافعة أساسية لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية وتشغيل القطاعات المرتبطة به مثل البناء والمقاولات والتمويل.

ولفت إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع العقاري من خلال تحديث التشريعات العقارية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق التحول الرقمي الكامل لضمان الشفافية والسرعة وتقليل البيروقراطية، داعيًا إلى تعزيز الثقة عبر الاستقرار المالي والمؤسساتي والإدارة الرشيدة للمال العام.

كما أشاد جابر بمبادرة نقابة الوسطاء العقاريين في تنظيم المنتدى وجهودها لتطوير المهنة وفق المعايير العالمية، معربًا عن يقينه بقدرة لبنان على بناء اقتصاد عصري وبنية تحتية متطورة من خلال التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والأشقاء والأصدقاء العرب والدوليين.

وختم بتأكيد التزام الحكومة بتأمين بيئة مستقرة ومحفزة للنمو، ودعم أي مبادرة جادة تسهم في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني على أسس متينة من الإصلاح والعدالة والشفافية.
مواضيع ذات صلة
ناصر الدين من "اللبنانية": ملتزمون بتوفير كل ما يلزم لتأمين بيئة داعمة للبحث العلمي
lebanon 24
28/10/2025 19:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا
lebanon 24
28/10/2025 19:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حمادة: أغلبية الحكومة ملتزمة عدم التراجع عن قرار حصر السلاح
lebanon 24
28/10/2025 19:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
متري: الحكومة ملتزمة بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة دون سواها
lebanon 24
28/10/2025 19:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

اللبناني على

نائب رئيس

من جهته

كورونا

التزام

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24