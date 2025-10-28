Advertisement

لبنان

شيخ العقل يجدد ترحيبه بزيارة البابا لاوون الرابع عشر

Lebanon 24
28-10-2025 | 10:44
A-
A+
Doc-P-1435138-638972668019816013.png
Doc-P-1435138-638972668019816013.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، ترحيبه بالزيارة المقررة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان في 30 الشهر المقبل، مؤكّدًا أن هذه الزيارة الرسولية الأولى تمثل استمرارية لاهتمام أسلافه بوطن الأرز ومميزاته الحضارية والتعددية الدينية.
Advertisement
 
 
وأعرب الشيخ أبي المنى خلال لقائه السفير البابوي في لبنان، باولو بورجيا، عن أمله بأن تسهم الزيارة في تعزيز السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة، وتقوية الروابط بين المسلمين والمسيحيين، وحماية المجتمعات من التطرف والتعصب.

وتناول اللقاء قضايا الحوار الإسلامي-المسيحي وأهمية المبادرات الروحية والوطنية، مع إشادة السفير بالمبادرة التي أطلقها الشيخ أبي المنى بعنوان: "الشراكة الروحية الوطنية، مظلة الانقاذ والإصلاح"، معتبرًا أن لبنان بحاجة للاستقرار والانسجام للحفاظ على هويته المتنوعة.

كما استقبل الشيخ أبي المنى عددًا من الشخصيات والمسؤولين، بينهم رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات، وعضو المجلس المذهبي مروان بركات، والمراقب العام المالي في مجلس الجنوب ياسر ذبيان وكمال سليم، إضافة إلى الباحث العراقي الدكتور ظاهر الحسناوي برفقة الدكتورة ليلى أبو شقرا.

وفي إطار تقديم التعازي، استقبل الشيخ أبي المنى وفدًا من أسرة المرحوم رامز يوسف أبو شقرا. كما استقبل في منزله في شانيه المدير العام المكلف للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، مهنئًا جهود الدفاع المدني والشراكة مع البلديات والمؤسسات المحلية لحماية البيئة والثروة الحرجية.

وشملت اللقاءات أيضًا عضو مجلس إدارة كهرباء لبنان سامر سليم وابنته الباحثة جنى سليم، والفنان مرشد أبي مرشد الذي قدّم للشيخ لوحة منحوتة على الخشب، ورئيس بلدية بعلشميه رواد الدنف، ومدير مكتبة بعقلين الوطنية غازي صعب.

كما ترأس الشيخ أبي المنى اجتماع الهيئة الدينية الاستشارية، بحضور مشايخ من المجلس المذهبي ولجنة الأوقاف والقيمين على المزارات الدينية الثلاثة، وتم خلاله البحث في شؤون المجتمع والدين والمجالس المختلفة.
مواضيع ذات صلة
السفير البابوي باولو بورجيا: زيارة البابا لاوون الرابع عشر ستشمل مرفأ بيروت
lebanon 24
28/10/2025 19:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة
lebanon 24
28/10/2025 19:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يندد بإجبار سكان غزة على النزوح
lebanon 24
28/10/2025 19:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تعليق لـ البابا لاوون الرابع عشر بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
lebanon 24
28/10/2025 19:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

المسيحيين

اللبنانية

المسلمين

الموحدين

الدينية

العراقي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24