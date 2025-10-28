السيد التقت أورتاغوس: لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية بشكل كامل

Advertisement

استقبلت وزيرة حنين السيّد في مكتبها، مستشارة بعثة إلى ، بحضور الأميركي في كيث هانيغان.وتناول اللقاء الأوضاع العامة في ، مع تركيز خاص على الوضعين الأمني والاجتماعي في الجنوب، ودور الوزارة في تأمين الاستجابة الإنسانية وتعزيز حضور في . كما جرى بحث برامج الدعم الاجتماعي التي تنفذها الوزارة، والتطورات المرتبطة بالواقع المعيشي والإنساني في الجنوب.وأكدت السيّد أنّ تثبيت الاستقرار في الجنوب شرط أساسي لتعزيز حضور الدولة وتفعيل خدماتها، داعيةً إلى تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية بشكل كامل. ولفتت إلى أنّ لبنان بحاجة اليوم إلى دعم دولي مضاعف، يترجم بمساندة فعلية لمؤسساته في مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، مشددة على أنّ استقرار لبنان يشكل عامل توازن أساسي لاستقرار المنطقة بأسرها.كما قدّمت السيّد عرضًا مفصلًا لاستراتيجية الوزارة الجديدة وخطتها التنفيذية، مؤكدة أنّ التنمية الاجتماعية تمثّل ركيزة محورية في مسار تعزيز الاستقرار الوطني وبناء مجتمع أكثر صمودًا وعدالة.