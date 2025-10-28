أمن الدولة يشارك في مؤتمر إقليمي حول التعاون القضائي الدولي ضد الإرهاب

Advertisement

صدر عن لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:شارك لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول "التعاون القضائي الدولي في : التحديات وآفاق العمل حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، الذي عُقد في كلية شهاب للقيادة والأركان، برعاية السيد رئيس الجمهورية ، وبحضور لجامعة السيد أحمد أبو الغيط.تطرّق المؤتمر إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، ولا سيما الإرهاب السيبراني والبيولوجي، وتطوير آليات تبادل المعلومات والمساعدة القضائية وتسليم المطلوبين، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التصدي للأفكار المتطرفة وتجفيف بيئاتها الفكرية والاجتماعية.