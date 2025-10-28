Advertisement

لبنان

أمن الدولة يشارك في مؤتمر إقليمي حول التعاون القضائي الدولي ضد الإرهاب

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:03
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
شارك المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول "التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب: التحديات وآفاق العمل حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، الذي عُقد في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، برعاية السيد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.

تطرّق المؤتمر إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، ولا سيما الإرهاب السيبراني والبيولوجي، وتطوير آليات تبادل المعلومات والمساعدة القضائية وتسليم المطلوبين، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التصدي للأفكار المتطرفة وتجفيف بيئاتها الفكرية والاجتماعية.
 
