ريما كرامي: التحوّل الحقيقي في التعليم يبدأ من مدارسنا الرسمية

أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي "صندوق الابتكار في التعليم والتعلّم" (TLIF)، بتمويل من ، وبالشراكة مع ، في احتفال أقيم في قاعة المسرح في الوزارة، في حضور رؤساء الوحدات في الوزارة والمناطق التربوية وممثلي الجهات الدولية الشريكة وجمع من مديري 34 مدرسة وثانوية رسمية قدمت مشاريعها في القاعة الجانبية للمسرح .يشار الى ان الصندوق يهدف إلى دعم تعافي قطاع التعليم وتعزيز قدرته على الصمود، من خلال تمكين المدارس الرسمية من تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة خاصة بها لتحسين تجربة التعليم والتعلّم لدى المتعلمين . وبذلك يتماشى الصندوق مع رؤية وزارة التربية 2030، بما يعزز الجهود الوطنية للنهوض بجودة التعليم في .وتحدثت كرامي فقالت: "عندما نتحدث عن إصلاح التعليم، غالباً ما نتحدث بعبارات مجردة - أطر سياسات، وخطط استراتيجية، وتغيير منهجي. لكن التحول الحقيقي يحدث عندما تخاطر المدارس، وتجرب مناهج جديدة، وتلتزم بشيء أفضل. هذه المشاريع المدرسية الـ 34 دليل على أن التحول ليس نظرياً - إنه ملموس، وقابل للقياس، ويحدث الآن في مدارسنا الرسمية".اضافت: "عندما أطلقنا لدعم المدارس الرسمية ، كنا نعلم أننا في حاجة إلى البناء على أسس متينة. لذلك، بدأنا بتحديد المدارس بناءً على أعمالها وإنجازاتها السابقة ، اي المدارس التي أثبتت بالفعل قدرتها على الابتكار، وتنفيذ، واستدامة تغيير هادف. عندما تواصلنا مع ما يُسمى "المدارس عالية الأداء"، حدث أمرٌ غير متوقع، أخبرتنا مدرسة تلو الأخرى: نحن في الواقع نُجري هذا العمل مع اليونيسف من خلال صندوق الابتكار في التعليم والتعلم".وختمت: "لقد أظهرت لنا تلك اللحظة أن الابتكار في مدارسنا الرسمية لم يكن مُشتتًا عشوائيًا، بل كان مُركزًا في أماكن يحظى فيها مديرو المدارس بالدعم والموارد وحرية التجربة. المدارس التي كانت تزدهر بفضل صندوق الابتكار في التعليم والتعلم هي نفسها المدارس التي تُحقق نجاحاتٍ مُذهلة بطرقٍ أخرى، لذا قلتُ لتلك المدارس، استمروا، ما حققتموه بالفعل هو الأساس الذي نحتاجه بالضبط. لا تتوقفوا، لا تُعيدوا ، واصلوا البناء على النجاح الذي حققتموه بالفعل". (الوكالة الوطنية)