إرجاء جلسة لجنة الإعلام والاتصالات إلى الخميس لمتابعة ملف "ستارلينك"

أرجأت ، جلستها التي كانت مقررة عاشرة من صباح يوم غد الأربعاء، إلى العاشرة من صباح بعد غد الخميس، لمتابعة مناقشة ملف "ستاريلينك"، بسب تزامن انعقادها مع جلسة .

Advertisement