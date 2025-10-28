24
لبنان
إرجاء جلسة لجنة الإعلام والاتصالات إلى الخميس لمتابعة ملف "ستارلينك"
Lebanon 24
28-10-2025
|
12:13
A-
A+
أرجأت
لجنة الإعلام والاتصالات
، جلستها التي كانت مقررة عاشرة من صباح يوم غد الأربعاء، إلى العاشرة من صباح بعد غد الخميس، لمتابعة مناقشة ملف "ستاريلينك"، بسب تزامن انعقادها مع جلسة
مجلس الوزراء
.
