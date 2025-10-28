Advertisement

لبنان

إرجاء جلسة لجنة الإعلام والاتصالات إلى الخميس لمتابعة ملف "ستارلينك"

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1435163-638972720836702447.jpg
Doc-P-1435163-638972720836702447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أرجأت لجنة الإعلام والاتصالات، جلستها التي كانت مقررة عاشرة من صباح يوم غد الأربعاء، إلى العاشرة من صباح بعد غد الخميس، لمتابعة مناقشة ملف "ستاريلينك"، بسب تزامن انعقادها مع جلسة مجلس الوزراء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أرجأت جلستها
lebanon 24
28/10/2025 22:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
توافق نيابي على متابعة ملف "ستارلينك"
lebanon 24
28/10/2025 22:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إرجاء لقاء لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مع "حماس"
lebanon 24
28/10/2025 22:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"ستارلينك" على طاولة لجنة الاعلام والاتصالات.. وتلويح بالطعن بقانون المشروع
lebanon 24
28/10/2025 22:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الإعلام والاتصالات

لجنة الإعلام

مجلس الوزراء

اريل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:29 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:48 | 2025-10-28
15:29 | 2025-10-28
15:11 | 2025-10-28
15:07 | 2025-10-28
15:04 | 2025-10-28
14:51 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24