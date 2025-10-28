Advertisement

لبنان

السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1435171-638972727291028731.png
Doc-P-1435171-638972727291028731.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشاد السفير الفلسطين محمد الاسعد، ب"الخطوة التي اقدمت عليها قوات الامن الوطني الفلسطيني بتسليم المشتبه بهم بقتل المواطن اللبناني ايليو ابو حنا الى الجهات اللبنانية الرسمية، من اجل فتح تحقيق شفاف بهذه القضية وقضايا اخرى سبقت ذلك".
Advertisement

ونوه ب"دور الجيش اللبناني بالتعاون والتنسيق مع قوات الامن الوطني الفلسطيني من اجل تثبيت الامن والاستقرار داخل وخارج المخيمات الفلسطينية".

وجدد الاسعد "التأكيد على السير قدماً بتسليم السلاح الفلسطيني وبسط السيطرة اللبنانية على كافة الاراضي اللبنانية".
 
مواضيع ذات صلة
الادعاء العام في باريس: أحد المشتبه بهم في سرقة اللوفر تم إيقافه بمطار شارل ديغول
lebanon 24
28/10/2025 22:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فرنسي: الشرطة الفرنسية اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في قضية سرقة متحف اللوفر
lebanon 24
28/10/2025 22:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تؤكد موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين
lebanon 24
28/10/2025 22:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تسليم السلاح الفلسطيني تحت المجهر.. خطوة شكلية أم تسوية غير مكتملة؟
lebanon 24
28/10/2025 22:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الجيش اللبناني

محمد الاسعد

الفلسطينية

اللبنانية

الدولة ال

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:29 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:48 | 2025-10-28
15:29 | 2025-10-28
15:11 | 2025-10-28
15:07 | 2025-10-28
15:04 | 2025-10-28
14:51 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24