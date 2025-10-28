24
لبنان
السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية
Lebanon 24
28-10-2025
|
12:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشاد
السفير الفلسطين
محمد الاسعد
، ب"الخطوة التي اقدمت عليها قوات الامن الوطني الفلسطيني بتسليم المشتبه بهم بقتل المواطن اللبناني ايليو ابو حنا الى الجهات
اللبنانية
الرسمية، من اجل فتح تحقيق شفاف بهذه القضية وقضايا اخرى سبقت ذلك".
ونوه ب"دور
الجيش اللبناني
بالتعاون والتنسيق مع قوات الامن الوطني الفلسطيني من اجل تثبيت الامن والاستقرار داخل وخارج المخيمات
الفلسطينية
".
وجدد
الاسعد
"التأكيد على السير قدماً بتسليم السلاح الفلسطيني وبسط السيطرة اللبنانية على كافة الاراضي اللبنانية".
تابع
