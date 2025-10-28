السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية

Advertisement

السفير الفلسطين ، ب"الخطوة التي اقدمت عليها قوات الامن الوطني الفلسطيني بتسليم المشتبه بهم بقتل المواطن اللبناني ايليو ابو حنا الى الجهات الرسمية، من اجل فتح تحقيق شفاف بهذه القضية وقضايا اخرى سبقت ذلك".ونوه ب"دور بالتعاون والتنسيق مع قوات الامن الوطني الفلسطيني من اجل تثبيت الامن والاستقرار داخل وخارج المخيمات ".وجدد "التأكيد على السير قدماً بتسليم السلاح الفلسطيني وبسط السيطرة اللبنانية على كافة الاراضي اللبنانية".