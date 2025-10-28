Advertisement

لبنان

منسى يستقبل السفير اللبناني الجديد في سوريا

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:42
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، السفير اللبناني الجديد في سوريا هنري قسطون، في زيارة تعارف لمناسبة تولّيه مهامه.
وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين وتطلّعات السفير الجديد لتعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة الوطنية المشتركة.
 
