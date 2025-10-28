منسى يستقبل السفير اللبناني الجديد في سوريا

Advertisement

استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم، الجديد في ، في زيارة تعارف لمناسبة تولّيه مهامه.وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين وتطلّعات السفير الجديد لتعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة الوطنية المشتركة.