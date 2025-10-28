Advertisement

لبنان

للسائقين.. إليكم هذا الخبر عن الطرقات

Lebanon 24
28-10-2025 | 14:10
A-
A+

Doc-P-1435223-638972794847727373.jpg
Doc-P-1435223-638972794847727373.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
إلحاقًا لبلاغنا الصادر بتاريخ 25-10-2025، تستكمل الشركة المتعهّدة أعمال الحفريات لتمديد قساطل مياه في محلّة بشارة الخوري، حتى فجر تاريخ 30-10-2025 حيث يتمّ قطع السير وتحويله داخل نفق بشارة الخوري، وذلك على عدّة مراحل على المسلكين.
Advertisement

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي.

وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
مواضيع ذات صلة
للسائقين.. إليكم هذا الخبر عن الطرقات
lebanon 24
29/10/2025 00:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
للقادمين من بيروت باتجاه خلدة.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
29/10/2025 00:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
29/10/2025 00:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى لمرضى هشاشة عظام الركبة.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
29/10/2025 00:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

بشارة الخوري

الخوري

الخور

العلا

خوري

فريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:29 | 2025-10-28
17:42 | 2025-10-28
17:35 | 2025-10-28
17:10 | 2025-10-28
16:25 | 2025-10-28
15:48 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24