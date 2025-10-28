للسائقين.. إليكم هذا الخبر عن الطرقات

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:إلحاقًا لبلاغنا الصادر بتاريخ 25-10-2025، تستكمل الشركة المتعهّدة أعمال الحفريات لتمديد قساطل مياه في محلّة ، حتى فجر تاريخ 30-10-2025 حيث يتمّ قطع السير وتحويله داخل نفق بشارة ، وذلك على عدّة مراحل على المسلكين.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي.وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.