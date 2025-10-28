العثور على سوري مرمي بجانب أوتوستراد زحلة… إليكم ما حصل معه (صورة)

Advertisement

وعملت القوى الأمنية على فتح تحقيق في الحادثة.وبحسب المعلومات الأولية وأقوال الزوجة، تعرّض الزوج للسرقة وكان يحمل حقيبة تحتوي على مبلغ 6000 دولار.وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، ويجري إجراء صور شعاعية للتأكد من إصابته، حيث لا توجد آثار لكدمات أو دماء نتيجة الضربة.