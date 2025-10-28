Advertisement

لبنان

العثور على سوري مرمي بجانب أوتوستراد زحلة… إليكم ما حصل معه (صورة)

Lebanon 24
28-10-2025 | 14:20
A-
A+
Doc-P-1435224-638972801884764925.jpg
Doc-P-1435224-638972801884764925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُثر منذ بعض الوقت على شخص من الجنسية السورية مرميًا إلى جانب أوتوستراد زحلة قرب مستشفى اللبناني الفرنسي فاقدًا للوعي، فعمل الصليب الأحمر اللبناني على نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وعملت القوى الأمنية على فتح تحقيق في الحادثة.

وبحسب المعلومات الأولية وأقوال الزوجة، تعرّض الزوج للسرقة وكان يحمل حقيبة تحتوي على مبلغ 6000 دولار.

وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، ويجري إجراء صور شعاعية للتأكد من إصابته، حيث لا توجد آثار لكدمات أو دماء نتيجة الضربة.
مواضيع ذات صلة
محمد حالته حرجة للغاية... إليكم ما حصل معه
lebanon 24
29/10/2025 00:49:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير جديد على أوتوستراد زحلة
lebanon 24
29/10/2025 00:49:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع السير عند ساحة شتورا وعلى اوتوستراد رياق باتجاه زحلة جزئيا من قبل بعض المحتجين
lebanon 24
29/10/2025 00:49:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق بجانب أوتوستراد صيدا - صور في محلة الصرفند
lebanon 24
29/10/2025 00:49:05 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى اللبناني

الصليب الأحمر

اللبناني على

لبنان 24

السورية

الصليب

لبنان

سورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:29 | 2025-10-28
17:42 | 2025-10-28
17:35 | 2025-10-28
17:10 | 2025-10-28
16:25 | 2025-10-28
15:48 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24