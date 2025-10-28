23
لبنان
العثور على سوري مرمي بجانب أوتوستراد زحلة… إليكم ما حصل معه (صورة)
Lebanon 24
28-10-2025
|
14:20
A-
A+
عُثر منذ بعض الوقت على شخص من الجنسية
السورية
مرميًا إلى جانب أوتوستراد
زحلة
قرب
مستشفى اللبناني
الفرنسي فاقدًا للوعي، فعمل
الصليب الأحمر
اللبناني على
نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، بحسب ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وعملت القوى الأمنية على فتح تحقيق في الحادثة.
وبحسب المعلومات الأولية وأقوال الزوجة، تعرّض الزوج للسرقة وكان يحمل حقيبة تحتوي على مبلغ 6000 دولار.
وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، ويجري إجراء صور شعاعية للتأكد من إصابته، حيث لا توجد آثار لكدمات أو دماء نتيجة الضربة.
