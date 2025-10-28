Advertisement

لبنان

شراكة بين الحكومة والجامعات اللبنانية لتعزيز قدرات الشباب في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
28-10-2025 | 15:04
زار وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة جامعة هايكازيان في بيروت، حيث التقى رئيسها الدكتور بول هايدوستيان وأعضاء الإدارة العليا.
وخلال اللقاء، استعرض شحادة خطة عمل الوزارة ومشاريعها في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدا "أهمية الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والحكومي في تطوير القدرات الوطنية وتعزيز الابتكار".

كما أثنى شحادة على "الدور الريادي الذي تؤديه جامعة هايكازيان في تمكين الشباب اللبناني وتحديث المناهج التعليمية بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية". (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24