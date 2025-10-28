شراكة بين الحكومة والجامعات اللبنانية لتعزيز قدرات الشباب في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

Advertisement

زار وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور جامعة هايكازيان في ، حيث التقى رئيسها الدكتور بول هايدوستيان وأعضاء الإدارة .وخلال اللقاء، استعرض شحادة خطة عمل الوزارة ومشاريعها في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدا "أهمية الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والحكومي في تطوير القدرات الوطنية وتعزيز الابتكار".كما أثنى شحادة على "الدور الريادي الذي تؤديه جامعة هايكازيان في تمكين الشباب اللبناني وتحديث المناهج التعليمية بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية". (روسيا اليوم)