لبنان

مطر زار ثانوية الحدّادين للبنات في طرابلس للتهنئة بفوزها في" تحدّي القراءة العربي"

28-10-2025 | 15:07
Doc-P-1435242-638972825764482863.jpg
Doc-P-1435242-638972825764482863.jpg photos 0
زار النّائب إيهاب مطر ثانوية الحدّادين-بنات في طرابلس، لتهنئة طالباتها وطاقمها الإداري والتعليمي، بمناسبة فوز الثانوية بالمرتبة الأولى وحصولها على لقب “المدرسة المتميّزة” في مسابقة “تحدّي القراءة العربي” بموسمها التاسع، التي أُقيمت في دبي، حيث كان في استقباله مديرة الثانوية هبة عبس وعدد من المعلّمات اللواتي تحدثن معه عن أجواء المسابقة والنتيجة التي أبدى مطر فرحه بها.
وبعد جولةٍ على صفوف الثانوية، تحدّث مطر إلى الطالبات وشدّد على أهمّية "جهودهنّ التي بُذلت للفوز"،  وقال: "لكنّ منّي كلّ المحبّة والتقدير، فقد تمكنتُنّ من رفع اسم ثانويتكنّ، وكذلك اسم التعليم والإدارة، وأتمنى لكنّ التوفيق في الشهادة الثانوية وما بعدها”.
الشهادة الثانوية

إيهاب مطر

طرابلس

بالمر

داري

دارت

