في هذه المنطقة.. شاب يُصاب برصاصة أثناء محاولته منع سرقة دراجته النارية
Lebanon 24
28-10-2025
|
15:11
أقدم شخصان مجهولان في بلدة العقيبة - كسروان على سرقة دراجة نارية تعود للشاب أندريه مسعود، بعدما أوهماه برغبتهما في شرائها، ولدى محاولته منعهما من السرقة أطلقا النار عليه من مسدس حربي، ما أدى إلى إصابته برصاصة في ساقه. وتم نُقله إلى
مستشفى سيدة
المعونات الجامعي في
جبيل
وحالته مستقرة.
وفرّ السارقان إلى جهة مجهولة، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهما وإجراء المقتضى القانوني بحقهما. (الوكالة الوطنية)
