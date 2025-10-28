Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة.. شاب يُصاب برصاصة أثناء محاولته منع سرقة دراجته النارية

Lebanon 24
28-10-2025 | 15:11
A-
A+
Doc-P-1435245-638972829026445328.jpg
Doc-P-1435245-638972829026445328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم شخصان مجهولان في بلدة العقيبة - كسروان على سرقة دراجة نارية تعود للشاب أندريه مسعود، بعدما أوهماه برغبتهما في شرائها، ولدى محاولته منعهما من السرقة أطلقا النار عليه من مسدس حربي، ما أدى إلى إصابته برصاصة في ساقه. وتم نُقله إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل وحالته مستقرة.
Advertisement

وفرّ السارقان إلى جهة مجهولة، وباشرت  القوى الأمنية تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهما وإجراء المقتضى القانوني بحقهما. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. سرقا درّاجته النارية أثناء عمله
lebanon 24
29/10/2025 00:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط بالجرم المشهود.. توقيف شخص أثناء قيامه بسرقة دراجة نارية في وادي خالد
lebanon 24
29/10/2025 00:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية المصرية تضبط منتحلي صفة شرطة سرقوا دراجة نارية
lebanon 24
29/10/2025 00:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلق النار عليه ومن ثمّ أحرق دراجته الناريّة
lebanon 24
29/10/2025 00:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

مستشفى سيدة

جامع

جبيل

سعود

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:29 | 2025-10-28
17:42 | 2025-10-28
17:35 | 2025-10-28
17:10 | 2025-10-28
16:25 | 2025-10-28
15:48 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24