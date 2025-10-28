في هذه المنطقة.. شاب يُصاب برصاصة أثناء محاولته منع سرقة دراجته النارية

Advertisement

أقدم شخصان مجهولان في بلدة العقيبة - كسروان على سرقة دراجة نارية تعود للشاب أندريه مسعود، بعدما أوهماه برغبتهما في شرائها، ولدى محاولته منعهما من السرقة أطلقا النار عليه من مسدس حربي، ما أدى إلى إصابته برصاصة في ساقه. وتم نُقله إلى المعونات الجامعي في وحالته مستقرة.وفرّ السارقان إلى جهة مجهولة، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهما وإجراء المقتضى القانوني بحقهما. (الوكالة الوطنية)