Advertisement

لبنان

الفقر يزداد في لبنان.. والاسعار على نفس الطريق!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-10-2025 | 15:29
A-
A+
Doc-P-1435252-638972840566973076.png
Doc-P-1435252-638972840566973076.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم تباطؤ وتيرة الأسعار على أساسٍ شهري (0.6% في أيلول)، عاود التضخّم السنوي الارتفاع إلى 15.1% مدفوعًا بسلة الغذاء والسكن والنقل، ما يعكس هشاشة "الاستقرار النقدي" أمام أي صدمةٍ اقتصادية. واظهر  آخر البيانات  أن وتيرة الأسعار هدأت نسبيًا منذ منتصف الصيف، لكنّها لم تتحوّل بعد إلى مسارٍ هابط مستدام.
Advertisement

وحسب الارقام، سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية أعلى مستوى لها منذ شباط، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النمو السريع في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية (23.9% مقابل 23.5% في آب)، والسلع والخدمات المتنوعة (27.6% مقابل 27.1%)، والإسكان والمرافق (18.3% مقابل 17.8%)، والملابس والأحذية (11% مقابل 9.1%)، والترفيه والتسلية والثقافة (9.5% مقابل 8.7%)، والنقل (5.8% مقابل 1.2%)، والصحة (4.9% مقابل 4.8%).

بعيدًا من الأرقام الشهرية، ترسم التقارير الدولية صورةً أكثر تركيبًا للاقتصاد. فـ"المرصد الاقتصادي للبنان" (ربيع 2025) لدى البنك الدولي يتوقع نموًا موجبًا هذا العام مدفوعًا بانتعاش نسبي في السياحة والاستهلاك إذا تسارع الإصلاح، لكنه يذكّر بأن أي تحسّن يبقى هشًّا من دون معالجة جذور الاختلالات، وهي إعادة هيكلة القطاع المالي، ضبط مالي تدريجي، وإصلاح قطاع الكهرباء. 

في المسار نفسه، أنهى صندوق النقد الدولي مهمة في بيروت نهاية أيلول، حيث أكّد خلالها أن الأولوية باتت للمصرفيّة العامة (إعادة هيكلة البنوك وتوزيع الخسائر) ولصياغة موازنة 2026 على أسس أكثر صدقية.   

على الضفة الاجتماعية، تتقاطع مؤشرات الأمن الغذائي مع خطّ الفقر المرتفع. تقديرات برنامج الغذاء العالمي تُشير إلى قرابة 1.2 مليون شخص باتوا في مستويات انعدامٍ غذائي حاد في منتصف 2025، ما يفسّر حساسية سلة الغذاء لأي تغيّر مفاجئ في اتجاه الاقتصاد أو كلفة الطاقة أو الرسوم. وتُذكّر موجزات "الإسكوا" الحديثة بأن تقليص الفقر المتعدّد الأبعاد في المنطقة، بما فيها لبنان، ما زال "مهمة غير منجزة" مع بطء الإصلاحات الاجتماعية. 
الكهرباء تبقى "مفتاح الكلفة". القرض الجديد بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي المخصّص لتخفيف أزمة الكهرباء يوفّر متنفسًا فنّيًا وتمويليًا، لكنه لا يعفي من إصلاح التعرفة والجباية والحوكمة في مؤسسة كهرباء لبنان. من دون هذا الثالوث، ستبقى كلفة الطاقة مرتفعة وتُغذّي أسعار النقل والسلع والخدمات تباعًا. 

عاملٌ آخر يضغط على الكتلة النقدية والقدرة الشرائية هو كلفة إعادة الإعمار بعد الحرب مع إسرائيل. تقديرٌ سابق للبنك الدولي لخسائر 2023–2024 قدّر الفاتورة الإجمالية بنحو 11 مليار دولار، وانكماشًا في الناتج عام 2024، ما يضيف أعباءً على المالية العامة وعلى الطلب والاستثمار الخاص حتى مع حلول وقف إطلاق النار. هذه الخلفية تجعل التعافي في 2025 هشًا وسريع التأثّر بالمسار السياسي والأمني. 

إلى أين يتّجه التضخّم ؟
 مصدر اقتصادي قال عبر "لبنان24" أنّ أول سيناريو يتوجب اتباعه هو "السيناريو الإصلاحي". فإذا مضت الحكومة في إقرار القوانين اللازمة المتصلة بالمصارف، وإصلاح المالية العامة تدريجيًا وخفض الهدر، وربط تمويل الكهرباء بتحسين الجباية وتوفير التغذية، يمكن إبقاء التضخّم ضمن نطاقٍ مراهَن عليه أحاديّ الرقم في 2026، خصوصًا مع استقرارٍ موسمي في الغذاء والسياحة. هذا السيناريو يفترض استمرار التنسيق مع صندوق النقد وتحرّكًا ملموسًا في ملف الكهرباء. 

أما السيناريو الثاني حسب المصدر فهو سيناريو المراوحة، إذ لفت إلى أنّ تأخُّر القرارات البنيوية سيعني تضخّمًا متذبذبًا مع "قفزات" عند أي تعديل لتعرفة أو ضريبة أو تراجع الحوالات المالية الخارجية.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
"تأمين سيارات لبنان" يزداد.. أسعار جديدة
lebanon 24
29/10/2025 00:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
من الأونصة إلى الكيلو: الطلب على الفضة يزداد في لبنان
lebanon 24
29/10/2025 00:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ملايين الأميركيين تحت خط الفقر.. لهذا السبب!
lebanon 24
29/10/2025 00:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء... إليكم قائمة بالدول الأكثر فقراً في العالم
lebanon 24
29/10/2025 00:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

مؤسسة كهرباء لبنان

صندوق النقد الدولي

البنك الدولي

كهرباء لبنان

النقد الدولي

إسرائيل

✨ الخلف

إلى أين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:29 | 2025-10-28
17:42 | 2025-10-28
17:35 | 2025-10-28
17:10 | 2025-10-28
16:25 | 2025-10-28
15:48 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24