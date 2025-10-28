Advertisement

لبنان

إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!

Lebanon 24
28-10-2025 | 15:48
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إطلاق نار على طريق عام صوفر، أسفر عن مقتل شخصين، فيما طوقت القوى الأمنية والجيش المكان.
لبنان 24

لبنان

صوفر

