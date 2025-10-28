Advertisement

لبنان

ترشيح وتبديل نوّاب

Lebanon 24
28-10-2025 | 18:29
تدور وراء الكواليس أوسع عملية ترشيح وتبديل للنواب، على مستوى غالبية الكتل، وبالتعامل مع بعض التغييرييِّن، ضمن سقف قطع الطريق أمام عودتهم للمجلس، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
