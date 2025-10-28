Advertisement

عكست الحركة الدبلوماسية - الأمنية، الأميركية والعربية، في اليومين الماضيين حساسية المرحلة التي يمرّ بها ، بما يُذكّر بالأجواء التي أعقبت اتفاق غزة، خصوصاً مع دخول الجانب المصري على الخط لاحتواء أي تصعيد عسكري إسرائيلي محتمل.وما رشح عن اللقاءات التي عقدها الموفدون مع المسؤولين اللبنانيين يُشير إلى أنّ الجهود تتركّز على تمديد مفاعيل اتفاق غزة ليشمل الجبهة ، باعتبار ذلك «المخرج الوحيد» لتجنّب الانفجار الكبير.وبرزت زيارتان لافتتان، حملتا دلالات تتجاوز الشكل البروتوكولي: زيارة رئيسة لجنة مراقبة وقف النار، الموفدة الاميركية، مورغان أورتاغوس، وزيارة مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس رشاد.وكتبت" النهار": بدا من الصعوبة الجزم بما إذا كان المسؤولون "اطمئنوا" فعلاً إلى فارق ملحوظ بين الأجواء الاعلامية التي سبقت جولة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس عليهم وما أعقب الجولة، ولو أن بعبدا وعين التينة سارعتا إلى نفي نقل أورتاغوس أي تهديدات أو مواقف تهوّل بهجمة إسرائيلية جديدة أو بحرب على لبنان. ذلك أن ما رشح عن الجولة، التي تميزت بقرار الموفدة الأميركية عدم الإطلالة إعلامياً أبداً وعدم إصدار أي بيان، يشير إلى طرح مسار تفاوضي جديد بين لبنان وإسرائيل ووضع الجانب اللبناني في أجواء خطورة المعطيات التي يدلي بها الجانب عن مضي " " في إعادة هيكلة قدراته التسليحية، بما يعني أن ميزان الجولة يتأرجح بين مدّ يد التفاوض بعد الاتفاق على إطاره مباشراً كان أم غير مباشر، على وقع معطيات لا تطمئن أبداً إلى ضمان انكفاء عن تصعيد عملياتها. وإذ تشارك أورتاغوس في اجتماع لجنة "الميكانيزم" اليوم في الناقورة، تترقب الأوساط الرسمية وصول الموفد الأميركي توم برّاك الذي يتردد أن زيارته ستكون الأخيرة كموفد إلى لبنان وقدّم موعدها لاستباق وصول السفير الأميركي المعيّن في لبنان ميشال عيسى.وأفادت المعلومات عن جولة الموفدة الأميركية أنها طرحت في لقائها مع رئيس الجمهورية جوزف عون توسيع عمل لجنة "الميكانيزم"، وأبدت جهوزية الإدارة الأميركية لمساعدة لبنان في طروحاته. كما أشارت المعلومات إلى أن أورتاغوس طرحت أمام رئيس مجلس النواب نبيه برّي خيارين، الأول، هو التفاوض المباشر مع إسرائيل، والثاني التفاوض غير المباشر عبر لجنة الميكانيزم وربّما تتوسّع وتضمّ مدنيين (سياسيين)، وقد يكون هذا هو المخرج الذي يُعمل عليه. كما أن أورتاغوس نقلت إلى برّي ما يُشاع عن تهريب أسلحة من إلى لبنان، وقالت إنّ الإدارة الأميركية لم تتأكد بعد من هذا الموضوع وهي لم تتبنَّ الرواية إنّما نقلتها كما هي وأكّدت المخاوف في حال ثبوتها.وكتبت" الاخبار": بالنسبة إلى أورتاغوس، أكّدت مصادر مطّلعة أن لقاءها مع عون «لم يكن سلبياً أو متوتّراً، لكنها تحدّثت بصراحة عن ضرورة أن يضاعف الجيش جهوده لاستكمال تنفيذ الخطة التي أقرّتها الحكومة». وكرّرت ما قاله رشاد حول أهمية البناء على الأجواء الإيجابية التي خلّفها اتفاق غزة، مشيرة إلى أن «الفرصة متاحة لتثبيت الهدوء في لبنان إذا تمّ تطوير الأطر القائمة للتنسيق». وفي هذا السياق، طرحت تفعيل عمل لجنة «الميكانيزم» وتوسيع صلاحياتها لتشمل كل الحدود اللبنانية، لا الجنوب فقط، إضافةً إلى إشراك دبلوماسيين في عضويتها.وعلم أن الرئيس بري كان متردّداً في استقبالها بدايةً، نظراً إلى الزيارة المُرتقبة لبرّاك، لكنه نُصِح من قبل محيطه السياسي بعدم رفض اللقاء حرصاً على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الجانب الأميركي. ووفق المعلومات، كان اللقاء هادئاً ولم يشهد أي تهويل أو تهديد بالحرب، وتطرّقت فيه أورتاغوس إلى موضوع تهريب الأسلحة من سوريا، مؤكّدة على ضرورة ضبط الحدود. من جانبه، شدّد الرئيس بري على أن لبنان يقوم بدوره، وملتزم بالاتفاقات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن «الميكانيزم» هي الآلية الوحيدة لتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه.ولم يكن الاجتماع مع الرئيس سلام مختلفاً في مضمونه، لكنّ أورتاغوس شدّدت أمامه على أن «حزب الله يعيد بناء قوته، ولدى وإسرائيل معلومات تؤكد ذلك»، وهذا «يُحتّم على الحكومة عدم التباطؤ في تطبيق خطتها». كما أكّدت على ضرورة التفاوض مع إسرائيل في ضوء واقع المنطقة. وأشارت مصادر إلى أن أورتاغوس التقت أيضاً قائد الجيش رودولف هيكل لترتيب العلاقة معه بعدما شابها التوتر.وكتبت" الديار": جولة أورتاغوس، حملت رسائل أميركية واضحة بضرورة ضبط الإيقاع الداخلي، وتوحيد الموقف اللبناني الرسمي من المفاوضات مع اسرائيل وحسم شكلها، لتفادي الاسوأ، بالتوازي مع قيام واشنطن بعملية إعادة تموضع على الساحة اللبنانية، والإمساك بالمشهد عبر قنواتها السياسية، العسكرية، والإعلامية.اشارت مصادر ديبلوماسية أن الضيفة، تعمدت لقاء الرئيس بري بهدف أن يكون الطرح مباشرا للثنائي، وتحديداً لحزب الله عبر الوسيط المعتاد، على اعتبار أنه المعني المباشر بموضوع حصر السلاح، مؤكدة أن ما حملته يمكن أن يشكل حلا وسطا بين مطلب المفاوضات المباشرة والمفاوضات غير المباشرة، مقترحةً توسيع لجنة مراقبة «الميكانيزم» وتطعيمها بوجوه سياسية تمكنها من القيام بمفاوضات مثمرة، مستعجلة «الدخول في تفاوض «منتج» مع الإسرائيليّين».وتابعت المصادر، ان الطرح واضح وهو على مرحلتين، هدفه النهائي الوصول في مراحله المتقدمة، الى التفاوض المباشر، على ما سبق واكده الموفد توم براك سابقا لرئيس مجلس النواب، كاشفة ان العرض الجديد يعطي لبنان نقاطا في الشكل لا المضمون، اذ يقوم على اعادة تشكيل لجنة «الميكانيزم»، التي يرأسها ديبلوماسي اميركي، وفقا لهيكلية جديدة، تضم ديبلوماسيين رفيعي المستوى من كل من لبنان واسرائيل وواشنطن، على ان تستعين بالخبراء والاشخاص الذين تحتاج اليهم متى دعت الضرورة، على ان تتفرع منها «لجان متخصصة» لبحث الملفات، وهو استنساخ لطرح اللجان الثلاث الذي سبق ورفضه لبنان.وتابعت المصادر بان الاشكالية الاساسية تبقى في رفض لبنان وجود «مدنيين ديبلوماسيين»، من غير الاختصاصيين، فالسقف اللبناني، هو لجنة مشكلة على غرار تلك التي قامت عام 2022 ابان الترسيم البحري، وهو ما تراه اسرائيل غير ممكن اليوم بعد كل ما تحقق، والتغيير الذي لحق بالتوازنات القائمة، مبدية اعتقادها ان الزيارة المصرية تندرج تحت هذا السقف، حيث تسعى القاهرة الى القيام بدور الوسيط بين وتل ابيب، منطلقة من دعوة رئيس الجمهورية للتفاوض مع اسرائيل.ووفقاً لاوساط مطلعة على أجواء اللقاء في بعبدا، فإن المناخ كان إيجابيا من وجهة نظر الجانب اللبناني، نافية بشكل قاطع ما تم تداوله حول تهديدات أو رسائل تهويلية، موضحة ان اللقاء اتخذ طابعا تقييميا للمرحلة السابقة، حيث جرى تبادل الأفكار حول تطورات الوضع الميداني والالتزامات المتبادلة، في وقت حرص فيه رئيس الجمهورية على اثارة ثلاثة ملفات اساسية: تفعيل «الميكانيزم»، دون الدخول في التفاصيل، الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، تأمين عودة الأهالي إلى قراهم المدمّرة وترميم منازلهم مع اقتراب فصل الشتاء، مضيفة أن أورتاغوس أبدت استعدادها لنقل الأفكار إلى ادارتها.وكتبت" نداء الوطن": أن جولة أورتاغوس على المسؤولين ركزت على الوضع الأمني المقلق، وأشارت إلى أن استمرار الوضع في لبنان على هذا الشكل غير مفيد وتجب معالجته وهناك رغبة أميركية بالحل، ودعت لبنان إلى الاستفادة من الزخم الأميركي مثلما حدث في غزة ويحصل في سوريا. وشددت على أن خيار الرئيس ترامب هو الذهاب نحو سلام شامل وهذه الفرصة متاحة للبنان ويجب عدم تضييعها، وعلى لبنان الّا يكون خارج مركب السلام.ونقلت أورتاغوس خشية إسرائيل من تحركات "حزب الله" وإعادة بناء قدراته، وأشارت إلى أن إسرائيل قلقة من هذا الموضوع لأن "الحزب" يخرق وقف إطلاق النار وإذا لم تعالج الدولة مسألة تحركات "الحزب" فهذا يعرض الوضع للاهتزاز، بينما تريد واشنطن استمرار الهدنة.وأشارت أورتاغوس إلى تفعيل عمل الميكانيزم ودعمها والاستعداد لتفعيل نشاطها وتطويره كما استمرار واشنطن في دعم الجيش اللبناني.وعن لقاء الرئيس عون وأورتاغوس، أوضحت المصادر أن الجو التصعيدي الذي أثير في الإعلام غير صحيح وتخلل اللقاء عرض للأفكار ولا شيء نهائيٌ، وكان هناك موقف من المسؤولين اللبنانيين، إذ أكد الرئيس عون جهوزية لبنان للمباشرة بمفاوضات غير مباشرة وبرعاية واشنطن، وتحدث عن الخروقات الإسرائيلية واستمرارها باحتلال أراضٍ لبنانية ومنعها الجيش من الوصول إلى الحدود مما يؤخر تطبيق القرار 1701.وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان لقاء الساعة بين رئيس الجمهورية ونائبة المبعوث الأميركي مورغان اورتاغوس خاض في تفاصيل عمل لجنة الميكانيزم وضرورة تفعليها في المرحلة المقبلة حتى وان اقتضى ذلك انضمام شخصيات مدنية اليها وقالت ان هذا الأمر من شأنه ان يساعد في موضوع تطبيق القرار ١٧٠١، مشيرة الى ان الموقف الرسمي حول تطبيق حصرية السلاح وفق خطة قيادة الجيش ابلغ الى المسؤولة الأميركية.واشارت الى ان اورتاغوس لم تنقل اي جو تصعيدي وبالتالي خلافا لما يروج له فإن هذا الجو غير قائم، مؤكدة ان الطرفين تبادلا الافكار حول المواضيع المطروحة ولكن لا شي نهائياً بشأنها على ان تنقل اورتاغوس حصيلة لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين الى المسؤولين فور عودتها الى الولايات المتحدة الأميركية.يشار الى ان اورتاغوس، حسب المصادر المعنية بما دار في الجلسات، نقلت ما اسمته «معلومات اسرائيلية» عن ان حزب الله يعيد بناء قوته العسكرية، وان اسرائيل بحاجة لوقت اضافي للقيام بعمليات مستمرة ضده، وربما تقوم بعملية واسعة تطال العمق اللبناني امتداداً الى البقاع.وأكدت مصادر وزارية مطلعة على لقاء عون مع اورتاغوس لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع كان جيداً»، مشيرة إلى أن الموفدة الأميركية دعت لبنان ليلتحق بالمناخ الإقليمي القائم والجهود التي يقوم بها الرئيس الأميركي باتجاه تحقيق السلام.وفي حين أشارت إلى أنه لم يتم التطرق إلى المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، لفتت إلى أن «أورتاغوس أبدت استعداد بلادها للمساعدة في توسيع إطار عمل اللجنة (الميكانيزم) إذا كان هناك اقتراح في هذا الاتجاه؛ وذلك بهدف تفعيل عملها بشكل أكبر».وأكدت المصادر أن «أورتاغوس، وعلى خلاف المعلومات التي نُشرت في الإعلام قبيل وصولها إلى بيروت، لم تحمل التهديد والتهويل، إنما كانت واضحة بضرورة العمل على إنهاء الوضع القائم كي يرتاح لبنان بشكل عام والجنوب بشكل خاص»، متحدثة «عن قلق إسرائيلي من تحركات مستمرة على الحدود من قِبل (حزب الله)؛ وهو ما يمنع إرساء الهدوء ويجعلها على استنفار عسكري دائم».بريوتعليقاً على لقائه أورتاغوس ومدير المخابرات المصري، قال بري مساءً: "ثمة تضخيم في التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان. العمل السياسي في لبنان أصبح كل أسبوع بأسبوع ولا حرب حتى الآن". ورداً على سؤال عن عدم توفر النصاب للجلسة النيابية، قال: "لا انتصارات لأحد، المهم أن ينتصر كل لبنان بالمقيمين والمغتربين وإجراء الانتخابات في موعدها.المعلومات الرسميةأما المعلومات الرسمية عن جولة اورتاغوس ، فأشارت إلى أن الرئيس عون أكد "ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم" لا سيما لجهة وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، وتطبيق القرار 1701 في الجنوب لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية". كما شدّد الرئيس عون على "ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة إلى منازلهم وترميم المتضرر منها خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء". وفي عين التينة، "تناول اللقاء عرض الأوضاع العامة والتطورات الميدانية المتصلة بالخروق والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، إضافة إلى عمل اللجنة الفنية الخماسية لمراقبة وقف النار (الميكانيزم) وتفعيل دورها". وفي السرايا، شدّد الرئيس نواف سلام على "أن هدف أي مفاوضات هو تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي، ولا سيّما لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلّة. وأضاف أنّ من أهداف هذا المسار أيضًا الوصول إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين. وأشار إلى أنّ تطبيق قرار الحكومة لحصر السلاح، سواء جنوب نهر الليطاني أو شماله، يتطلّب الإسراع في دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من خلال عقد مؤتمر دولي مخصّص لهذه الغاية. كما أكّد أنّ تثبيت الاستقرار في الجنوب يستدعي أيضًا دعمًا دوليًا لعقد مؤتمر للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار". كما التقت أورتاغوس وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد وتم خلال اللقاء البحث في دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتعزيز حضور الدولة في المناطق المتضرّرة.