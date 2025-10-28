المقاطعون كسبوا تعطيل جلسة التشريع ولم يربحوا تعديل قانون الانتخاب

Advertisement

كتب محمد بلوط في" الديار": لم تنعقد الجلسة التشريعية امس، بسبب عدم اكتمال النصاب. والانطباع الاول لما جرى يؤشر بوضوح، الى مزيد من التوتر السياسي الداخلي.وما جرى أمس تحت قبة البرلمان، طرح اسئلة كثيرة تناولت الملابسات والمداخلات التي سبقت موعد الجلسة بساعات، وادت الى تبدل وتغيير مواقف عدد من النواب وانضمامهم الى فريق المقاطعة، بعد ان كانوا ينوون الحضور والمشاركة في الجلسة التشريعية، مثل نواب كتلة "الاعتدال الوطني" ذات الاغلبية السنية (6 نواب بينهم نائب مسيحي واحد سجيع عطية). وتوقفت مصادر نيابية عند التبدل في موقف كتلة "الاعتدال" ونواب آخرين في الليلة التي سبقت موعد الجلسة، متسائلة عما اذا كان هذا التغير ناتجا من تأثيرات من جهات خارجية، لكنها استدركت بالقول "ان من حقهم اتخاذ الموقف الذي يرونه مناسباً".واضافت المصادر ان الرئيس انطلاقاً من حرصه على ديمومة عمل المجلس ودوره التشريعي، دعا الى هذه الجلسة لاستكمال مناقشة واقرار عشرة مشاريع واقتراحات قوانين بقيت على جدول الاعمال من الجلسة السابقة التي طير نصابها الفريق النيابي نفسه بعد اقرار 7 مشاريع قوانين. ولفتت المصادر ايضا الى ان الفريق المحيط ببري لم يبذل جهداً او يكثف الاتصالات من اجل التحشيد للجلسة، كما كان يحصل احياناً، مع ان انعقادها كان يحتاج الى نائبين اضافيين فقط.وفي غمرة هذا التجاذب الظاهر، رأى مصدر نيابي مستقبل ان ما جرى ويجري تحت عنوان الخلاف على "عقدة انتخاب المغتربين" يحمل في طياته ابعاداً سياسية، منها التصويب على صلاحيات رئيس المجلس، مثلاً بانكار حقه في ادراج او عدم ادراج القانون المعجل المكرر على جدول اعمال الجلسة التشريعية، مع العلم ان هناك 8 اقتراحات قوانين حول الانتخابات قيد الدرس من لجنة نيابية برئاسة الياس بوصعب.وأشار المصدر الى ان هذه الاجواء ستكون حاضرة في جلسة اليوم، مؤكداً في كل الاحوال ان تعطيل التشريع له تداعياته على غير صعيد، وان اقتراح قانون تعديل قانون الانتخاب الذي يخوض المقاطعون المعركة من اجل، في الظاهر على الاقل، اصبح بعيد المنال كثيراً.وكتب كبريال مراد في" نداء الوطن":لم يكن عدم انعقاد الجلسة التشريعية أمس نتيجة مجرد غياب نصاب، إنما كذلك كنتيجة لعدم توافر التفاهمات السياسية على معالجة أزمة قانون الانتخاب. ما يعني أن مشهد الأمس مرجّح للتكرار.وبحسب المعلومات فقد فتحت قنوات الاتصال عشية جلسة مجلس الوزراء، والأجواء مالت إلى أن تكون جيّدة لطرح مشروع قانون وإقراره".وتعوّل الأكثرية المعطّلة لنصاب الجلسة التشريعية على مسار جلسة مجلس الوزراء. وهي لا تخشى من عدم إدراج رئيس مجلس النواب المشروع في حال إقراره في الحكومة "لأن رئيس المجلس مجبر بالإدراج، وإلّا يرتكب مخالفة كبيرة". بناء على ما تقدّم، يطرح السؤال الآتي: "ما هي الحدفة الثانية لكل فريق بعد جولة الساعات الماضية؟ وكيف سينتهي الكباش السياسي حول قانون الانتخاب؟ يبدو أن كل فريق يحتفظ لنفسه بخطة هجومية، وأخرى دفاعية من الآن وحتى موعد الانتخابات النيابية.