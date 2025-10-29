Advertisement

لبنان

جرحى في اشكال في طرابلس

Lebanon 24
29-10-2025 | 01:14
وقع إشكال ليل امس بين عدد من الشبان في منطقة باب التبانة بمدينة طرابلس، بالقرب من فرن الكردي، تطوّر إلى تضارب بالأيدي واستعمال للآلات الحادة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وأفادت مصادر محلية بأن الإشكال أسفر عن إصابة شخص وتضرر عدد من السيارات، فيما لم تُعرف بعد أسبابه.
 
