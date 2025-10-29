25
لبنان
جرحى في اشكال في طرابلس
Lebanon 24
29-10-2025
|
01:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكال ليل امس بين عدد من الشبان في منطقة
باب التبانة
بمدينة
طرابلس
، بالقرب من فرن
الكردي
، تطوّر إلى تضارب بالأيدي واستعمال للآلات الحادة، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
وأفادت مصادر محلية بأن الإشكال أسفر عن إصابة شخص وتضرر عدد من السيارات، فيما لم تُعرف بعد أسبابه.
