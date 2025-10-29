Advertisement

لبنان

تفاصيل جديدة عن جريمة صوفر التي أودت بحياة زوجين.. هذه خلفياتها

Lebanon 24
29-10-2025 | 01:15
وقعت جريمة قتل مروعة مساء أمس الثلاثاء على طريق عام صوفر، ذهب ضحيتها رجل وامرأة من البقاع ويسكنان في منزل محاذ للطريق الدولي.
وافيد بأن سيارة "سوبر شارج" خرج منها أشخاص ودخلوا المنزل وأطلقوا النار على المجني عليهما ولاذوا بالفرار.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" ان الجريمة خلفيتها ثأرية حيث ان الزوجين تزوجا "خطيفة" قبل أسبوع فقط، فقامت عائلة الزوجة بإطلاق النار بدافع "الثأر".  



04:30 | 2025-10-29
04:19 | 2025-10-29
04:05 | 2025-10-29
04:00 | 2025-10-29
03:50 | 2025-10-29
03:41 | 2025-10-29
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24