تفاصيل جديدة عن جريمة صوفر التي أودت بحياة زوجين.. هذه خلفياتها

وقعت جريمة قتل مروعة مساء أمس الثلاثاء على طريق عام ، ذهب ضحيتها رجل وامرأة من ويسكنان في منزل محاذ للطريق الدولي.وافيد بأن سيارة "سوبر شارج" خرج منها أشخاص ودخلوا المنزل وأطلقوا النار على المجني عليهما ولاذوا بالفرار.وأفادت مندوبة " " ان الجريمة خلفيتها ثأرية حيث ان الزوجين تزوجا "خطيفة" قبل أسبوع فقط، فقامت عائلة الزوجة بإطلاق النار بدافع "الثأر".