لبنان

وزير الزراعة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الزراعي الأعلى

Lebanon 24
29-10-2025 | 01:36
بعد تشكيل المجلس الزراعي الأعلى بموجب القرار رقم 520/1 تاريخ 24/9/2025، واستناداً إلى مرسوم تنظيم وزارة الزراعة، عقد المجلس اجتماعه الأول في مقر الوزارة برئاسة وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، رئيس المجلس، وبحضور نائب الرئيس المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، والمديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد، وعميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتورة نادين ناصيف، والأعضاء الدكتور شادي حمادة، الدكتورة لارا واكيم، والدكتور خير الجراح، في حين غاب الدكتور محمد الحسيني لأسباب صحية.
وخلال الاجتماع، عرض الوزير هاني أهداف تشكيل المجلس الزراعي الأعلى وبرنامج عمله، مؤكداً "أن الهدف من تأسيس المجلس هو مساعدة وزارة الزراعة ودعم القطاع الزراعي الوطني"، مشيراً إلى "أن المجلس سيواكب ملفات القطاع في مختلف مجالاته، وسيكون إطاراً استشارياً داعماً للسياسات والبرامج "التي تنفذها الوزارة.

وتمنّى الوزير هاني لأعضاء المجلس النجاح والتوفيق في مهامهم، مثمّناً التنوّع العلمي والمهني الذي يتميّز به المجلس، والذي من شأنه أن يعزّز قدرته على اقتراح الحلول العملية والتوصيات المناسبة للتحديات الزراعية القائمة.

وفي ختام الاجتماع، حدّد المجلس الأولويات الضرورية لعمله المستقبلي، تمهيداً لوضع خطة تنفيذية متكاملة تُعرض في الاجتماعات المقبلة، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الزراعي.
