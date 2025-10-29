حركة ديبلوماسية مكثفة لا تلغي المخاوف من تصعيد إسرائيلي.. مجلس الوزراء أمام اختبار تعديل قانون الانتخاب

Advertisement

يشهد خلال الأيام الأخيرة، حَراكاً سياسياً وأمنياً مكثفاً، يعكس حجم التعقيدات السياسية والامنية الذي يعيشها على وقع تصاعد التوتير العسكري جنوباً وبقاعا، وتداخل المسارات الديبلوماسية بين العواصم المعنية. ففي وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق الاوضاع إلى عدوان اسرائيلي مفتوح.وفي هذا الاطار عقدت الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس سلسلة اجتماعات شملت رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، ونقلت مصادر سياسية تابعت الزيارة عن أجواء الاجتماعات أن المبعوثة الأميركية استمعت إلى مطالبات لبنانية بتفعيل لجنة الميكانيزم التي تمثل أحد مستويات التفاوض بين لبنان واسرائيل برعاية اميركية يخوضها العسكريون، وإن نجاح هذا المستوى بتحقيق تقدم على طريق تثبيت وقف إطلاق النار يفتح باب البحث بتفعيلها عبر التفكير بتطعيم اللجنة بخبراء لحسم الخلافات على النقاط الحدودية.وقالت المصادر إن أورتاغوس وعدت بالعمل على تخفيض التوتر العسكري عبر اللجنة وضمان عودة الحياة المدنية إلى المناطق الحدودية، خصوصاً في ما يتصل ببدء العام الدراسي وتأمين فتح المراكز الصحية.وافيد ان اورتاغوس شددت على ضرورة أن يضاعف الجيش جهوده لاستكمال تنفيذ الخطة التي أقرّتها الحكومة بشأن حصرية السلاح"، مشيرة إلى أن "الفرصة متاحة لتثبيت الهدوء في لبنان إذا تمّ تطوير الأطر القائمة للتنسيق". كما طرحت تفعيل عمل لجنة "الميكانيزم"وتوسيع صلاحياتها لتشمل كل الحدود ، لا الجنوب فقط، إضافةً إلى إشراك دبلوماسيين في عضويتها.ديبلوماسيا ايضا، رحّب لبنان بأي جهد للمساعدة في وقف الاعتداءات وإعادة الاستقرار، وذلك في رد على مبادرة نقلها رئيس المخابرات العامَّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيسي مجلس النواب والحكومة، في وقت أكد فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من ، أنه لمس لدى رئيس الجمهورية جوزيف عون "ثقة بأن الأمور في الطريق السليم"، مستبعداً عودة الحرب، ومتحدثاً عن جهود أميركية - مصرية لمساعدة لبنان.وأوضحت المصادر "أن الموفد المصري تحدث مطوّلاً عن الدور الذي لعبته بلاده في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وما رافقه من معوقات ومماطلة أدت إلى تأخيره، لا سيما من الجانب "، مؤكداً أنهم يتابعون الوضع في لبنان عن كثب، وهم مستعدون للمساعدة للتوصل إلى كل ما من شأنه أن يسهم في التهدئة وعودة الهدوء والاستقرار إلى لبنان في المرحلة المقبلة.وقال "إن مصر قادرة على المساعدة بفضل علاقاتها الإقليمية والدولية، وعلى لبنان أن يتعاون لأن ذلك هو الحل الوحيد لكي لا تذهب الأمور نحو الأسوأ".نيابيا، شكلت إطاحة الجلسة التشريعية لمجلس النواب أمس فصلا جديدا في المواجهة المفتوحة بين الفريق المطالب بتعديل قانون الانتخاب ورئيس مجلس النواب . وتتجه الأنظار اليوم اليوم إلى "الاختبار– الملحق" في جلسة التي أدرج على رأس جدول أعمالها مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب، وما إذا كانت الجلسة ستتعرض لامتحان التصويت.وقال مصدر نيابي معارض "إن الحكومة ماضية في إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الانتخاب، ومن واجب رئيس المجلس إدراجه على جدول الأعمال فور وروده من الحكومة، لأنّ الامتناع عن ذلك يُعدّ تعطيلاً متعمّداً للدستور ولعمل المؤسسات"مشيراً إلى" أن امتناع رئيس البرلمان نبيه بري عن إدراج مشروع قانونٍ ترسله الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة، فذلك يُعدّ مخالفة دستورية صريحة".وكانت عقدت خلوة بين ورئيس الحكومة نواف سلام نُقل بعدها كلام إيجابي عن استبعاد حصول تصويت في جلسة مجلس الوزراء اليوم حول مشروع تعديل قانون الانتخاب.