Advertisement

لبنان

رسائل "غير مباشرة" بين الطرفين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-10-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1435358-638973225637141128.jpeg
Doc-P-1435358-638973225637141128.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على الرغم من غياب أي تواصل مباشر أو علني بين رئيس الحكومة نواف سلام و"حزب الله"، إلا أن معلومات سياسية تشير إلى وجود رسائل غير مباشرة يتم تبادلها بين الطرفين عبر وسطاء ومقربين.
Advertisement
هذه الرسائل، وفق مصادر مطلعة، تحمل إشارات إلى إمكانية فتح صفحة جديدة من التنسيق في بعض الملفات الحساسة.
وتضيف المصادر أن النقاش يدور حاليًا حول ترتيب زيارة محتملة يقوم بها وفد من الحزب إلى السراي الحكومي، في خطوة قد تعيد الحرارة إلى قنوات التواصل الرسمية بعد فترة من الجمود، وتفتح الباب أمام تفاهمات محدودة تمهّد لمرحلة أكثر هدوءًا في العلاقة بين الجانبين.
تجدر الاشارة الى ان سلام كان استقبل امس وفدا نيابيا ضم نوابا من كتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة التنمية والتحرير، والنائب جهاد الصمد.
واشار النائب علي حسن خليل الى أن هناك قانونا نافذا للانتخابات وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، واجراء الانتخابات في وقتها المحدد".


المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
رسالة غير مباشرة للصحافية: "الأفضل أن تغادري"
lebanon 24
29/10/2025 10:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تبادلنا الرسائل مع الأميركيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
lebanon 24
29/10/2025 10:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسعد: رسالة ترامب إلى لبنان تهديد مباشر تحت عنوان "السلام"
lebanon 24
29/10/2025 10:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: أورتاغوس بحثت مع برّي في موضوع التفاوض المباشر أو غير المباشر بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
29/10/2025 10:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

النائب علي حسن خليل

علي حسن خليل

كتلة الوفاء

جهاد الصمد

نواف سلام

حسن خليل

حزب الله

علي حسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-10-29
04:19 | 2025-10-29
04:05 | 2025-10-29
04:00 | 2025-10-29
03:50 | 2025-10-29
03:41 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24