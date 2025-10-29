رسائل "غير مباشرة" بين الطرفين

Advertisement

على الرغم من غياب أي تواصل مباشر أو علني بين رئيس الحكومة و" "، إلا أن معلومات سياسية تشير إلى وجود رسائل غير مباشرة يتم تبادلها بين الطرفين عبر وسطاء ومقربين.هذه الرسائل، وفق مصادر مطلعة، تحمل إشارات إلى إمكانية فتح صفحة جديدة من التنسيق في بعض الملفات الحساسة.وتضيف المصادر أن يدور حاليًا حول ترتيب زيارة محتملة يقوم بها وفد من الحزب إلى السراي الحكومي، في خطوة قد تعيد الحرارة إلى قنوات التواصل الرسمية بعد فترة من الجمود، وتفتح الباب أمام تفاهمات محدودة تمهّد لمرحلة أكثر هدوءًا في العلاقة بين الجانبين.تجدر الاشارة الى ان سلام كان استقبل امس وفدا نيابيا ضم نوابا من للمقاومة، وكتلة التنمية والتحرير، والنائب .واشار الى أن هناك قانونا نافذا للانتخابات وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، واجراء الانتخابات في وقتها المحدد".