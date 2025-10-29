25
لبنان
رسائل "غير مباشرة" بين الطرفين
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
29-10-2025
|
02:15
A-
A+
على الرغم من غياب أي تواصل مباشر أو علني بين رئيس الحكومة
نواف سلام
و"
حزب الله
"، إلا أن معلومات سياسية تشير إلى وجود رسائل غير مباشرة يتم تبادلها بين الطرفين عبر وسطاء ومقربين.
هذه الرسائل، وفق مصادر مطلعة، تحمل إشارات إلى إمكانية فتح صفحة جديدة من التنسيق في بعض الملفات الحساسة.
وتضيف المصادر أن
النقاش
يدور حاليًا حول ترتيب زيارة محتملة يقوم بها وفد من الحزب إلى السراي الحكومي، في خطوة قد تعيد الحرارة إلى قنوات التواصل الرسمية بعد فترة من الجمود، وتفتح الباب أمام تفاهمات محدودة تمهّد لمرحلة أكثر هدوءًا في العلاقة بين الجانبين.
تجدر الاشارة الى ان سلام كان استقبل امس وفدا نيابيا ضم نوابا من
كتلة الوفاء
للمقاومة، وكتلة التنمية والتحرير، والنائب
جهاد الصمد
.
واشار
النائب علي حسن خليل
الى أن هناك قانونا نافذا للانتخابات وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، واجراء الانتخابات في وقتها المحدد".
المصدر:
لبنان 24
