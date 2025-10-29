عبدالله يحذر: التجاوزات في ملف التجميل الطبي تشكل أكبر خطر على صحة الناس

Advertisement

"التجاوزات في ملف التجميل الطبي قد تجاوزت كل الحدود. منتحلو صفة، مراكز غير مرخصة، تغطية شكلية من بعض الأطباء. هذا يشكل اكبر خطر على صحة الناس اولا، وعلى السياحة الصحية التي يحتاجها ثانيا. ادعو كل المعنيين في والنقابات المهنية والقضاء وأمن الدولة الى تطبيق القانون".