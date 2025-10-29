Advertisement

لبنان

عبدالله يحذر: التجاوزات في ملف التجميل الطبي تشكل أكبر خطر على صحة الناس

Lebanon 24
29-10-2025 | 02:28
كتب النائب بلال عبدالله عبر حسابه على منصة "إكس":
"التجاوزات في ملف التجميل الطبي قد تجاوزت كل الحدود. منتحلو صفة، مراكز غير مرخصة، تغطية شكلية من بعض الأطباء. هذا يشكل اكبر خطر على صحة الناس اولا، وعلى السياحة الصحية التي يحتاجها لبنان ثانيا. ادعو كل المعنيين في وزارة الصحة والنقابات المهنية والقضاء وأمن الدولة الى تطبيق القانون".
