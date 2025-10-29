Advertisement

بيانٌ إسرائيلي بشأن "جبهة لبنان".. ماذا أعلن؟

29-10-2025 | 03:09
أصدرت القيادة الشمالية الإسرائيلية بياناً جديداً، بشأن وضع الجبهة بين إسرائيل ولبنان، وذلك على خلفية وجود مخاوف جدية بين سكان المُستوطنات الإسرائيلية من اندلاع توتر جديد.
وذكر البيان أنَّ القيادة الشمالية ستُواصل جهودها التنفيذية لمنع أي تعزيز لحزب الله"، مشيرة إلى أنه سيتم الحفاظ على مُستوى عالٍ من الجاهزية للتغييرات والتطورات.
 

من ناحيته، يقول تقريرٌ لموقع "ماكو ريشون" الإسرائيليّ إنه "خلال الفترة الأخيرة، وردت أنباء مُختلفة عن تصاعد التوتر على الحدود الشمالية، واستعداد إسرائيل لاستئناف القتال ضد حزب الله في جنوب لبنان"، وأضاف: "لقد أثارت موجة الشائعات والعناوين الرئيسية مخاوف جدية لدى سكان الشمال الذين عادوا إلى منازلهم قبل بضعة أشهر فقط، ونتيجةً لذلك، وزعت قيادة المنطقة الشمالية رسالةً الليلة الماضية على رؤساء السلطات والبلديات بهدف تهدئة الأوضاع".
 

التقرير يقول إنه "تزايدت في الأيام الأخيرة وتيرة الهجمات والاغتيالات التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي في جنوب لبنان وفي مختلف أنحاء البلاد، حيث ركزت على عناصر حزب الله الذين يعملون على ترميم البنية التحتية المتضررة، وكذلك على أولئك الذين يخططون لهجمات ضد إسرائيل والتهريب على طول الطريق بين سوريا ولبنان".
 

في الوقت نفسه، يكشف التقرير أن أعضاء من حركة "أوري تسافون" المؤلفة من سكان خط المستوطنات الإسرائيلية قرب لبنان، رسالة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، حذّرت فيها من اقتراب عناصر "حزب الله المتنكرين بزيّ مدني من السياج الحدودي، وذلك من دون أي رد من الجيش الإسرائيلي"، كما زعمت.
 

الرسالة قالت إنه "إذا لم يتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات صارمة، فإنّ المجزرة التي قد تطال سكان شمال إسرائيل هي مسألة وقتٍ لا أكثر"، وتابعت: "لن يكون بمقدور أيّ جهةٍ أجنبية، لا الجيش اللبناني ولا اليونيفيل، ضمان أمن سكان الشمال سوى الجيش الإسرائيلي".
 
 
(رصد لبنان24)
الجيش اللبناني

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

المستوطنات

حزب الله

