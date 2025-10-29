Advertisement

لبنان

بيان من جمعية "الأرض - لبنان" بشأن مغارة عمشيت.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
29-10-2025 | 03:34
أوضحت جمعية "الأرض - لبنان" في بيان، انه "في الأيام الأخيرة، عادت أبواق التضليل والمصالح لتروّج بأنّ مغارة فقمة عمشيت ليست مغارة بحريّة بل "فجوة"، وأنّ الفقمات لم تُرصد فيها أبداً". 
أضافت: "لكن الحقيقة موثّقة بالعلم لا بالإشاعات. فمغارة فقمة عمشيت، وبعد سنواتٍ من الرصد والتوثيق العلمي، ثبُت أنها أهم موئل طبيعي لفقمة الراهب المتوسطيّة في المشرق، بل موقع تكاثر محتمل بحسب تقارير منظمات دوليّة متخصّصة". 

 أشارت الى" وجود أكثر من 25 مشاهدة موثّقة خلال أربع سنوات، أُرسلت  إلى وزارة البيئة والقضاء اللبناني، وأدّت إلى اعتراف رسمي من وزارة البيئة بأنّ المغارة هي بالفعل موئل لفقمة الراهب المتوسّطية المهدّدة بالانقراض". 

وحيت الجمعية " المواطنين، والناشطين، والصيّادين، والباحثين، والخبراء الذين دعموا حملة Save Our Seals في جهودها العلميّة والتوثيقيّة".

 ختمت: " الفقمة بعمشيت... ورح تضل بعمشيت."
