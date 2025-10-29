بيان من جمعية "الأرض - لبنان" بشأن مغارة عمشيت.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

أضافت: "لكن الحقيقة موثّقة بالعلم لا بالإشاعات. فمغارة فقمة عمشيت، وبعد سنواتٍ من الرصد والتوثيق العلمي، ثبُت أنها أهم موئل طبيعي لفقمة الراهب المتوسطيّة في المشرق، بل موقع تكاثر محتمل بحسب تقارير منظمات دوليّة متخصّصة".أشارت الى" وجود أكثر من 25 مشاهدة موثّقة خلال أربع سنوات، أُرسلت إلى والقضاء اللبناني، وأدّت إلى اعتراف رسمي من وزارة البيئة بأنّ المغارة هي بالفعل موئل لفقمة الراهب المتوسّطية المهدّدة بالانقراض".وحيت الجمعية " المواطنين، والناشطين، والصيّادين، والباحثين، والخبراء الذين دعموا حملة Save Our Seals في جهودها العلميّة والتوثيقيّة".ختمت: " الفقمة بعمشيت... ورح تضل بعمشيت."