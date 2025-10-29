Advertisement

لبنان

بساط يختتم زيارته لعُمان ويعلن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة

Lebanon 24
29-10-2025 | 04:19
اختتم وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط زيارته لسلطنة عُمان، حيث التقى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف، وشارك في المنتدى الاقتصادي العُماني - اللبناني.
وخلال الزيارة، تم "اعلان  تأسيس لجنة اقتصادية دائمة مشتركة بين البلدين، تتولى وضع إطار مستدام للتعاون واستكشاف مشاريع مشتركة".
