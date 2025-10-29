كان مدججا بالسلاح.. جريمة مروعة في عكار هذه تفاصيلها

وقعت الأربعاء جريمة مروّعة في بلدة – ، حيث أقدم المدعو مطلب (مواليد 1994)، الذي يُعاني من اضطرابات عقلية على إطلاق النار من رشاش حربي وهو مدجّج بالسلاح، ما أدى إلى مقتل شخص على الفور يدعى "ا.ز" من منطقة وإصابة آخر بجروح حرجة، وفق ما أفادت مندوبة " ".

جريمة مروّعة وقعت صباح اليوم في بلدة كفرلكي – عكار#lebanon24 pic.twitter.com/AeqQhjdCze — 24 (@Lebanon24) October 29, 2025

وسارعت دورية من مخابرات الجيش إلى المكان، وتمكّنت خلال وقت قصير من توقيف مطلق النار واقتياده للتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

