لبنان

كان مدججا بالسلاح.. جريمة مروعة في عكار هذه تفاصيلها

Lebanon 24
29-10-2025 | 04:31
وقعت صباح اليوم الأربعاء جريمة مروّعة في بلدة كفرملكيعكار، حيث أقدم المدعو مازن أحمد مطلب (مواليد 1994)، الذي يُعاني من اضطرابات عقلية على إطلاق النار من رشاش حربي وهو مدجّج بالسلاح، ما أدى إلى مقتل شخص على الفور يدعى "ا.ز" من منطقة الضنية وإصابة آخر بجروح حرجة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

 
 
وسارعت دورية من مخابرات الجيش إلى المكان، وتمكّنت خلال وقت قصير من توقيف مطلق النار واقتياده للتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

 

