وصول وزير الداخلية الى مبنى المالية لبلدية بيروت

وصل والبلديات الى مبنى المالية لبلدية لتفقد دائرة الصرفيات في المصلحة المالية في البلدية، حيث يقوم فريق من بالتدقيق بالمستندات بعد التداول بمعلومات حول عملية صرف للأموال.

Advertisement