لبنان

وصول وزير الداخلية الى مبنى المالية لبلدية بيروت

Lebanon 24
29-10-2025 | 04:40
وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الى مبنى المالية لبلدية بيروت لتفقد دائرة الصرفيات في المصلحة المالية في البلدية، حيث يقوم فريق من ديوان المحاسبة بالتدقيق بالمستندات بعد التداول بمعلومات حول عملية صرف للأموال.
