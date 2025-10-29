"العين على بعبدا اليوم".. هل سيخرج الحل من مجلس الوزراء؟

Advertisement

تتواصل الاتصالات السياسية قبيل جلسة المزمع عقدها اليوم في ، والتي من المرجح ان تبحث موضوع ، لا سيما بعد ان فشل مجلس النواب امس من الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب.وفي هذا الاطار، أشارت مصادر" الوفد النيابي السيادي"الذي التقى رئيس الجمهورية قبل يومين انه "اخذ ضمانات بتمرير الموضوع في مجلس الوزراء بصيغة ترضي جميع الاطراف على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم".وعليه، تؤكد مصادر سياسية "ان الأمور متروكة الى تصويت الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية على مشروع قانون الانتخابات لتبيان وجهة الأمور ومسار التسويات مع ".