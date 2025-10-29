Advertisement

لبنان

"العين على بعبدا اليوم".. هل سيخرج الحل من مجلس الوزراء؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
29-10-2025 | 05:05
تتواصل الاتصالات السياسية قبيل جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها اليوم في قصر بعبدا، والتي من المرجح ان تبحث موضوع قانون الانتخابات، لا سيما بعد ان فشل مجلس النواب امس من الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب.
وفي هذا الاطار، أشارت مصادر" الوفد النيابي السيادي"الذي التقى رئيس الجمهورية قبل يومين انه "اخذ ضمانات بتمرير الموضوع في مجلس الوزراء بصيغة ترضي جميع الاطراف على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم".
وعليه، تؤكد مصادر سياسية "ان الأمور متروكة الى تصويت الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية على مشروع قانون الانتخابات لتبيان وجهة الأمور ومسار التسويات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

