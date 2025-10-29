وزير العمل التقى سفيرة الاتحاد الأوروبي… هذا ما تمّ بحثه

Advertisement

كما تناول البحث وضع ، وتعويض نهاية الخدمة الذي يشكل عبئا على العاملين مع البعثات الدبلوماسية، وشرح معالي الوزير للمسؤولة الأوروبية أن هذا الموضوع يعاني منه اللبنانيون جميعاً. وقد وعدها الوزير حيدر بمتابعة هذا الأمر باهتمام بالغ مع مدير عام الضمان لإيجاد الحل المناسب.وبحث وزير العمل مع النائب ألان عون مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية.