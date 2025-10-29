Advertisement

لبنان

وزير العمل التقى سفيرة الاتحاد الأوروبي… هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
29-10-2025 | 05:19
Doc-P-1435434-638973337425781415.png
Doc-P-1435434-638973337425781415.png photos 0
 استقبل وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم في مكتبه سفيرة الإتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دي وايلي، وجرى البحث في الأمور المتعلقة بوزارة العمل وسبل دعمها من الاتحاد الاوروبي.
كما تناول البحث وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وتعويض نهاية الخدمة الذي يشكل عبئا على العاملين مع البعثات الدبلوماسية، وشرح معالي الوزير للمسؤولة الأوروبية أن هذا الموضوع يعاني منه اللبنانيون جميعاً. وقد وعدها الوزير حيدر بمتابعة هذا الأمر باهتمام بالغ مع مدير عام الضمان لإيجاد الحل المناسب.

وبحث وزير العمل مع النائب ألان عون مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية.
