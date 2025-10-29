Advertisement

لبنان

في صور.. حادث صدم بين شاحنة لليونيفيل وأخرى تابعة لشركة "بيبسي"

Lebanon 24
29-10-2025 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1435447-638973349428066963.jpg
Doc-P-1435447-638973349428066963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع حادث صدم بين شاحنة تابعة لليونيفيل واخرى تابعة لشركة بيبسي في شارع الجميزات مقابل سبينيس في صور واقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": جرحى في حادث سير في القرعون بين سيارة وشاحنة
lebanon 24
29/10/2025 13:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اعتراض دورية تابعة لليونيفيل تتجول داخل بلدة الزرارية من دون مرافقة الجيش
lebanon 24
29/10/2025 13:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": جريح نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على طريق خلدة باتجاه الشويفات
lebanon 24
29/10/2025 13:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراض دورية تابعة لليونيفيل في بلدة جبشيت
lebanon 24
29/10/2025 13:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

لبنان

بيني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-10-29
07:06 | 2025-10-29
07:04 | 2025-10-29
07:01 | 2025-10-29
07:00 | 2025-10-29
06:58 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24