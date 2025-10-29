في صور.. حادث صدم بين شاحنة لليونيفيل وأخرى تابعة لشركة "بيبسي"

وقع حادث صدم بين شاحنة تابعة لليونيفيل واخرى تابعة لشركة بيبسي في شارع الجميزات مقابل سبينيس في صور واقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement