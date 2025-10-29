Advertisement

لبنان

لهذا السبب... برّاك يعدل عن زيارة بيروت

Lebanon 24
29-10-2025 | 05:43
أفادت معلومات الـmtv، بأن المبعوث الأميركي توم برّاك عدل عن زيارة بيروت، في حين قالت مصادر مطلعة إنّه لا يرى حجة للزيارة في هذه المرحلة إنّما سيتابع سياسة الضغط.
توم برّاك

mtv

