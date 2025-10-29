خطّة دقيقة... هكذا حاول أحد المُهرّبين إدخال هواتف خلويّة إلى سجن دوما

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – العامّة البلاغ التّالي:في إطار الجهود المستمرة لقوى الأمن الداخلي لمكافحة تهريب المواد غير المصرح بها الى داخل السجون، تمكنت عناصر مجموعة التفتيش في سجن في وحدة من إحباط محاولة تهريب ثلاث هواتف خلوية مع شريحة خط.وُجدت الهواتف ضمن حاجيات النزلاء، مخبأة بطريقة احترافية داخل " " سجائر، بحيث بدت وكأنها مختومة من الشركة المصنعة، ما يعكس التخطيط الدقيق من قبل المهرب.التحقيق مستمر بإشراف المختص، والعمل جار لتوقيف الفاعل.