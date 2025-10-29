Advertisement

لبنان

خطّة دقيقة... هكذا حاول أحد المُهرّبين إدخال هواتف خلويّة إلى سجن دوما

Lebanon 24
29-10-2025 | 06:23
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار الجهود المستمرة لقوى الأمن الداخلي لمكافحة تهريب المواد غير المصرح بها الى داخل السجون، تمكنت عناصر مجموعة التفتيش في سجن دوما في وحدة الدرك الإقليمي من إحباط محاولة تهريب ثلاث هواتف خلوية مع شريحة خط.

وُجدت الهواتف ضمن حاجيات النزلاء، مخبأة بطريقة احترافية داخل "كروز" سجائر، بحيث بدت وكأنها مختومة من الشركة المصنعة، ما يعكس التخطيط الدقيق من قبل المهرب.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف الفاعل.
 
قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

القضاء ا

القضاء

العلا

كروز

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24