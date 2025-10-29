Advertisement

لبنان

مخبأ سريّ... على ماذا عثر الجيش داخل منزل أحد المطلوبين الخطيرين؟ (صور وفيديو)

Lebanon 24
29-10-2025 | 06:36
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

يواصل الجيش عملية مكافحة الاتجار بالمخدرات وتصنيعها، وفي هذا السياق، دهمت دورية من مديرية المخابرات عددًا من المنازل العائدة للمواطنَين (ن.ز.) و(ز.ز.) في بلدة تل أبيض – بعلبك، وهما من أخطر المطلوبين، وعثرت داخل أحدها على مخبأ سري مموّه يُستخدم لإخفاء المخدرات تمهيدًا لتوزيعها في مختلف المناطق، وضبطت داخله كمية كبيرة من المواد الأولية المستعملة لتصنيع المخدرات، بالإضافة إلى ذخائر حربية.
كما دهمت دورية أخرى منازل للمطلوبَين المذكورَين في جرد ريحا – بعلبك، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف، ومعدات تُستعمل لتصنيعها.
سُلّمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.
 
قيادة الجيش - مديرية التوجيه

مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

الجيش اللبناني

قيادة الجيش

مديرية ال

لبنان

تابع
