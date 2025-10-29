شقير ووفد من "كلنا بيروت" زار المفتي دريان في دار الفتوى

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية رئيس تجمع "كلنا " الوزير السابق على رأس وفد من التجمع، وبعد اللقاء قال شقير:" إن اللقاء مع سماحته فيه خير ومحبة واسترشدنا بآرائه وتوجيهاته، ووضعنا كافة إمكاناتنا بتصرفه، ووضعناه في أجواء التحرك الذي يقوم به تجمع كلنا بيروت لخدمة أهلنا".و اكد شقير" تخوفه من استمرار العدوان على وانعكاسه سلبا أمنيا واقتصاديا ومعيشيا مما يتطلب تعزيز لما فيه مصلحة اللبنانيين".