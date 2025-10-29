Advertisement

لبنان

شقير ووفد من "كلنا بيروت" زار المفتي دريان في دار الفتوى

Lebanon 24
29-10-2025 | 06:35
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير على رأس وفد من التجمع، وبعد اللقاء قال شقير:" إن اللقاء مع سماحته فيه خير ومحبة واسترشدنا بآرائه وتوجيهاته، ووضعنا كافة إمكاناتنا بتصرفه، ووضعناه في أجواء التحرك الذي يقوم به تجمع كلنا بيروت لخدمة أهلنا".
و اكد شقير" تخوفه من استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وانعكاسه سلبا أمنيا واقتصاديا ومعيشيا مما يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة اللبنانيين".
