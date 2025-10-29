Advertisement

لبنان

الحرارة إلى إرتفاع... كيف سيكون طقس الأيّام المُقبلة؟

Lebanon 24
29-10-2025 | 06:40
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وفوق المرتفعات المتوسطة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل، مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة.
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلا، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم الخميس، حيث ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع  انخفاض نسبة الرطوبة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول  في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 ، في زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل.

الخميس:  

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وفوق المرتفعات المتوسطة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل، مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة.

الجمعة:  

صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تبقى دون تعديل يذكر في الداخل، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة.

السبت:  

صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل إضافي فوق الجبال وفي الداخل، وتبقى الرياح ناشطة.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة ، في الداخل من 10 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 764  ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  5,54

-ساعة غروب الشمس:   16,49
