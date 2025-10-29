26
الحرارة إلى إرتفاع... كيف سيكون طقس الأيّام المُقبلة؟
Lebanon 24
29-10-2025
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وفوق المرتفعات المتوسطة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل، مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلا، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم الخميس، حيث ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض نسبة الرطوبة.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في
بيروت
بين 21 و 29، في
طرابلس
بين 20 و 28 ، في
زحلة
بين 13 و 27 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل.
الخميس:
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وفوق المرتفعات المتوسطة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل، مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة.
الجمعة:
صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تبقى دون تعديل يذكر في الداخل، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة.
السبت:
صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل إضافي فوق الجبال وفي الداخل، وتبقى الرياح ناشطة.
-الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة ، في الداخل من 10 الى 28 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
-ساعة
شروق الشمس
: 5,54
-ساعة غروب الشمس: 16,49
المفتي قبلان: نزعة الثأر الإنتخابي تجعل لبنان فريسة مشاريع تهديدية
Lebanon 24
المفتي قبلان: نزعة الثأر الإنتخابي تجعل لبنان فريسة مشاريع تهديدية
07:08 | 2025-10-29
29/10/2025 07:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب... العدوّ أطلق النار على دوريّة للجيش
Lebanon 24
في الجنوب... العدوّ أطلق النار على دوريّة للجيش
07:06 | 2025-10-29
29/10/2025 07:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سوريّ... إليكم ما أعطاه لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً
Lebanon 24
توقيف سوريّ... إليكم ما أعطاه لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً
07:04 | 2025-10-29
29/10/2025 07:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري: وزارة التربية مظلتنا ومرجعيتنا الأساسية
Lebanon 24
بهية الحريري: وزارة التربية مظلتنا ومرجعيتنا الأساسية
07:01 | 2025-10-29
29/10/2025 07:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي و"حزب الله" يتحرّكان: المقاعد الستة فقط
Lebanon 24
برّي و"حزب الله" يتحرّكان: المقاعد الستة فقط
07:00 | 2025-10-29
29/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
