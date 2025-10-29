Advertisement

لبنان

بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان... ماذا طلبت رئاسة الجمهوريّة من المؤسسات الإعلاميّة؟

Lebanon 24
29-10-2025 | 06:51
صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية البيان التالي: 
"لمناسبة زيارة قداسة البابا لاوُن الرابع عشر الى لبنان في "زيارة سلام ورجاء"، وبهدف تأمين التغطية الإعلامية المناسبة لهذه الزيارة، وتسهيلاً لعمل الإعلاميين اللبنانيين والأجانب، وضعت اللجنة الإعلامية المكلفة تنظيم الزيارة اعلامياً، موقعاً يتم من خلاله فقط تسجيل جميع الإعلاميين الراغبين في مواكبة الزيارة ولن يكون هناك أي موقع آخر للتسجيل، وذلك حتى 20 تشرين الثاني المقبل ضمنا.
لذلك يرجى من المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية اعتماد هذه الآلية والتقيد بها بدقة لتأمين الحصول على بطاقات الاعتماد التي ستوزع قبل 48 ساعة من وصول قداسة البابا الى مطار رفيق الحريري الدولي". 
 
لزيارة الموقع المعتمد حصراً، الرجاء الضغط هنا 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24