بهية الحريري: وزارة التربية مظلتنا ومرجعيتنا الأساسية

Advertisement

عقدت الشبكة المدرسية لصيدا والجوار اجتماعها الدوري، في المدرسة العمانية النموذجية الرسمية في المدينة، في حضور رئيسة مؤسسة السيدة بهية الحريري ومشاركة مديري مدارس الشبكة الرسمية والخاصة والأنروا ، خصص للتحضير لإحياء ذكرى الإستقلال هذا العام على صعيد مدارس الشبكة ولوضع رزنامة موحدة لأنشطة سنة اليوبيل الفضي للشبكة لمناسبة مرور 25 عاما على إطلاقها .شارك في الإجتماع، رئيس المنطقة التربوية في الجنوب أحمد صالح وأمينة سر المنطقة هيفاء عزام ، منسقة وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في الجنوب خديجة شعلان، عضوا المجلس البلدي لمدينة صيدا هشام جرادي وخالد عفارة ، مدير التعليم في الأونروا في الجنوب محمد طه والمنسق العام للشبكة الدكتور أسامة الأرناؤوط.بداية النشيد الوطني، فكلمة ترحيب من مدير المدرسة العمانية حذيفة الملاح الذي استذكر بداية الرئيس الشهيد في ذكرى ميلاده الـ81، وقدم بالمناسبة مجموعة صور خاصة به للرئيس وبالسيدة الحريري .ثم تحدثت الحريري وأشارت الى أن "هذا الإجتماع يتزامن مع احتفال الشبكة المدرسية بسنة يوبيلها الفضي - 25عاماً "، وقالت:" ان هذه الشبكة لم تكن لتستمر وتبقى نابضة لولا تجاوب مدراء مدارس الشبكة، ولو لم يكونوا مقتنعين بالعمل المشترك. هذا لا يؤثر على خصوصية كل مدرسة، لكن أصبحت الشبكة مدرسة واحدة من خلال العدالة بالأنشطة". أضافت:" أردنا تخصيص هذا الإجتماع اليوم لنتشاور معاً في أجندة أنشطة السنة والتي سيكون التركيز فيها على إحياء ذكرى الاستقلال هذا العام ، سواء بأنشطة داخل المدارس كل على حدة، او بأنشطة مشتركة بين جميع المدارس، بناء على اقتراحاتكم".وختمت:" عيد الإستقلال هو عيد جامع للبنانيين ، ونحن سنبقى نركز على الجامعة في كل الأنشطة المقبلة، وخصوصاً أن الوضع الذي يمر به البلد يتطلب تعزيز روح المواطنية وعلاقة الجيل الجديد بوطنه. ووزارة التربية ستواكبنا خطوة بخطوة لأنها مظلتنا ومرجعيتنا الأساسية للتربية والتعليم" .بعد ذلك ، كان عرض لجدول أعمال الإجتماع ، والذي تضمن: اطلاق شعار سنة اليوبيل الفضي للشبكة حيث جرى اقتراح شعار " مدرسة من حقي ان أسال "، وضع رزنامة موحدة للأنشطة على صعيد مدارس الشبكة في مناسبات: عيد الإستقلال في 22 تشرين الثاني، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني، عيد الشجرة في 6 كانون الأول، اليوم العالمي للغة العربية في 18 كانون الأول واليوم العالمي اللغة الأم في 21 شباط. الى جانب اعتماد برنامج الأنشطة الرياضية والفولكلور المقررة من قبل وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في الجنوب، حيث كانت مداخلات من عدد من المدراء وتبادل آراء ومقترحات بهذا الخصوص.كما جرى عرض لبعض البرامج التي سيتم استكمالها ومتابعة تنفيذها على صعيد مدارس الشبكة ومنها: برنامج الصحة المدرسية، برناج السفراء الخضر – الفرز من المصدر، برنامج التربية على الديموقراطية (مجالس بلديات الأطفال ).وفي الختام، تقرر تشكيل لجنة مصغرة من المدراس والمنطقة التربوية وبلدية لوضع الرزنامة النهائية لأنشطة عيد الإستقلال وسنة اليوبيل الفضي على صعيد الشبكة.