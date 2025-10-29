Advertisement

لبنان

توقيف سوريّ... إليكم ما أعطاه لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً

Lebanon 24
29-10-2025
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن القوى الأمنية أوقفت شاباً سوريّاً في بلدة مشتى حسن في عكار، أعطى طفلا يبلغ من العمر 11 عاما حبوب كبتاغون، وقام الأخير بإدخال هذه الحبوب المخدرة إلى مدرسته حيث ضبطها أستاذ الصف وسلمها إلى مدير المدرسة الذي ابلغ أهل الطفل بالأمر.
وتقدم أهل الطفل بشكوى ضدّ الشاب السوري الذي تم توقيفه باشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني حلمي الحجار وبوشرت التحقيقات معه.
 
في المقابل، نفت بلدية مشتى حسن الخبر، وأشارت إلى أنّه عارٍ من الصحة.
 
كذلك، أصدر مدير مدرسة مشتى حسن الرسمية خالد خالد بيانا، أوضح فيه "أن المدرسة المعنية في الخبر الذي يتناول انتشار حبوب الكبتاغون في المدرسة لا يخص مدرستنا مطلقا، والتوقيف الذي حصل للمروجين إنما حصل في بلدة مشتى حسن لوجود مخفر الدرك فيها".
 
 
 
 
