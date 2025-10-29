توقيف سوريّ... إليكم ما أعطاه لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً

أفادت "الوكالة " أن القوى الأمنية أوقفت شاباً سوريّاً في بلدة مشتى حسن في ، أعطى طفلا يبلغ من العمر 11 عاما حبوب كبتاغون، وقام الأخير بإدخال هذه الحبوب المخدرة إلى مدرسته حيث ضبطها أستاذ الصف وسلمها إلى مدير المدرسة الذي ابلغ أهل الطفل بالأمر.

وتقدم أهل الطفل بشكوى ضدّ الشاب السوري الذي تم توقيفه باشارة في القاضي هاني وبوشرت التحقيقات معه.

في المقابل، نفت بلدية مشتى حسن الخبر، وأشارت إلى أنّه عارٍ من الصحة.

كذلك، أصدر مشتى حسن الرسمية خالد خالد بيانا، أوضح فيه "أن المدرسة المعنية في الخبر الذي يتناول انتشار حبوب الكبتاغون في المدرسة لا يخص مدرستنا مطلقا، والتوقيف الذي حصل للمروجين إنما حصل في بلدة مشتى حسن لوجود مخفر الدرك فيها".