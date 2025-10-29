24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توقيف سوريّ... إليكم ما أعطاه لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً
Lebanon 24
29-10-2025
|
07:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "الوكالة
الوطنية للاعلام
" أن القوى الأمنية أوقفت شاباً سوريّاً في بلدة مشتى حسن في
عكار
، أعطى طفلا يبلغ من العمر 11 عاما حبوب كبتاغون، وقام الأخير بإدخال هذه الحبوب المخدرة إلى مدرسته حيث ضبطها أستاذ الصف وسلمها إلى مدير المدرسة الذي ابلغ أهل الطفل بالأمر.
Advertisement
وتقدم أهل الطفل بشكوى ضدّ الشاب السوري الذي تم توقيفه باشارة
النائب العام الاستئنافي
في
الشمال
القاضي هاني
حلمي
الحجار
وبوشرت التحقيقات معه.
في المقابل، نفت بلدية مشتى حسن الخبر، وأشارت إلى أنّه عارٍ من الصحة.
كذلك، أصدر
مدير مدرسة
مشتى حسن الرسمية خالد خالد بيانا، أوضح فيه "أن المدرسة المعنية في الخبر الذي يتناول انتشار حبوب الكبتاغون في المدرسة لا يخص مدرستنا مطلقا، والتوقيف الذي حصل للمروجين إنما حصل في بلدة مشتى حسن لوجود مخفر الدرك فيها".
مواضيع ذات صلة
وفاة الطفل عيد أبو جامع الذي يبلغ من العمر شهرين ونصف بسبب سوء التغذية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس (الجزيرة)
Lebanon 24
وفاة الطفل عيد أبو جامع الذي يبلغ من العمر شهرين ونصف بسبب سوء التغذية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس (الجزيرة)
29/10/2025 20:08:20
29/10/2025 20:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
يبلغ من العمر 16 عاماً.. مراهق يهاجم الشرطة التركية ببندقية صيد ويقتل 2
Lebanon 24
يبلغ من العمر 16 عاماً.. مراهق يهاجم الشرطة التركية ببندقية صيد ويقتل 2
29/10/2025 20:08:20
29/10/2025 20:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة مانشستر عن هجوم الكنيس: نعتقد أن المهاجم هو جهاد الشامي البالغ من العمر 35 عاما وهو مواطن بريطاني من أصل سوري
Lebanon 24
شرطة مانشستر عن هجوم الكنيس: نعتقد أن المهاجم هو جهاد الشامي البالغ من العمر 35 عاما وهو مواطن بريطاني من أصل سوري
29/10/2025 20:08:20
29/10/2025 20:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
11 مليون دولار كفالة للافراج عن هانيبال القذافي: "كنتُ طفلاً حين اختفى الصّدر"
Lebanon 24
11 مليون دولار كفالة للافراج عن هانيبال القذافي: "كنتُ طفلاً حين اختفى الصّدر"
29/10/2025 20:08:20
29/10/2025 20:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب العام الاستئنافي
الوطنية للاعلام
الوكالة الوطنية
النائب العام
نائب العام
مدير مدرسة
الاستئناف
الحجار
تابع
قد يعجبك أيضاً
على طريق بكركي- حريصا.. ماذا سيجري؟
Lebanon 24
على طريق بكركي- حريصا.. ماذا سيجري؟
13:50 | 2025-10-29
29/10/2025 01:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حاصباني: سنواصل مكافحة الفساد حتى ينتظم العمل كما يستحق أهل بيروت
Lebanon 24
حاصباني: سنواصل مكافحة الفساد حتى ينتظم العمل كما يستحق أهل بيروت
13:43 | 2025-10-29
29/10/2025 01:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص عرض وسفير البحرين العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الاعلامي
Lebanon 24
مرقص عرض وسفير البحرين العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الاعلامي
13:34 | 2025-10-29
29/10/2025 01:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اختتام جلسات المؤتمر الاقليمي حول التعاون القضائي الدولي.. وهذه أبرز التوصيات
Lebanon 24
اختتام جلسات المؤتمر الاقليمي حول التعاون القضائي الدولي.. وهذه أبرز التوصيات
13:15 | 2025-10-29
29/10/2025 01:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"اعتراف إسرائيلي جديد" عن "حزب الله".. القناة الـ12 أوردتهُ
Lebanon 24
"اعتراف إسرائيلي جديد" عن "حزب الله".. القناة الـ12 أوردتهُ
13:00 | 2025-10-29
29/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
15:48 | 2025-10-28
28/10/2025 03:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
14:32 | 2025-10-28
28/10/2025 02:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
15:00 | 2025-10-28
28/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:50 | 2025-10-29
على طريق بكركي- حريصا.. ماذا سيجري؟
13:43 | 2025-10-29
حاصباني: سنواصل مكافحة الفساد حتى ينتظم العمل كما يستحق أهل بيروت
13:34 | 2025-10-29
مرقص عرض وسفير البحرين العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الاعلامي
13:15 | 2025-10-29
اختتام جلسات المؤتمر الاقليمي حول التعاون القضائي الدولي.. وهذه أبرز التوصيات
13:00 | 2025-10-29
"اعتراف إسرائيلي جديد" عن "حزب الله".. القناة الـ12 أوردتهُ
12:54 | 2025-10-29
ورشة عمل للدفاع المدني حول توحيد مسار التحقيق في حرائق الغابات
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 20:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 20:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 20:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24