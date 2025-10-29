الأسمر: مواقف البستاني تصبّ في مصلحة العمال

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أثنى رئيس الدكتور على "المواقف المشرفة التي يتخذها رئيس النيابية ، خصوصاً اقتراحه تحديد حدّ أدنى للأجور لا يقلّ عن ألف دولار أميركي، إضافة إلى الدور الفعّال الذي تؤديه لجنة الاقتصاد في معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للطبقات العاملة".وشكر النائب على "سعيه الدائم لرفع شأن العمال والطبقات الوسطى وجميع الفئات المتضرّرة من الأزمة الاقتصادية الراهنة"، مؤكداً أنّ "مواقفه تعبّر عن حقيقي بالدفاع عن حقوق الناس في هذه المرحلة المأساوية التي يعيشها الوطن".