لبنان

الأسمر: مواقف البستاني تصبّ في مصلحة العمال

Lebanon 24
29-10-2025 | 07:54
أثنى رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على "المواقف المشرفة التي يتخذها رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب الدكتور فريد البستاني، خصوصاً اقتراحه تحديد حدّ أدنى للأجور لا يقلّ عن ألف دولار أميركي، إضافة إلى الدور الفعّال الذي تؤديه لجنة الاقتصاد في معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للطبقات العاملة".
وشكر الأسمر النائب البستاني على "سعيه الدائم لرفع شأن العمال والطبقات الوسطى وجميع الفئات المتضرّرة من الأزمة الاقتصادية الراهنة"، مؤكداً أنّ "مواقفه تعبّر عن التزام حقيقي بالدفاع عن حقوق الناس في هذه المرحلة المأساوية التي يعيشها الوطن".
 
(الوكالة الوطنية)
