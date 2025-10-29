Advertisement

لبنان

السفارة الأميركية: اجتماع لجنة الميكانيزم وإشادة باحترافية الجيش

Lebanon 24
29-10-2025 | 08:11
A-
A+
Doc-P-1435518-638973441853678343.jpg
Doc-P-1435518-638973441853678343.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السفارة الأميركية في بيروت في بيان، أنّ كبار القادة عقدوا الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانزم) في التاسع والعشرين من تشرين الأول في الناقورة، بهدف مراجعة التقدّم الذي أحرزه الجيش اللبناني في الحفاظ على ترتيبات وقف الأعمال العدائية وتعزيز جهود نزع السلاح في لبنان.
Advertisement

وأوضح البيان أنّ الجلسة، التي استضافتها قوات "اليونيفيل"، ضمّت كلًّا من الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، رئيس اللجنة، والمستشارة مورغان أورتاغوس، إلى جانب ممثلين كبار من مختلف الوفود. وقد أكد المشاركون التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على جعل الاجتماعات دورية أكثر انتظامًا، معلنين أن الاجتماعات المقبلة من الثالث عشر إلى السادس عشر للجنة ستُعقد قبل نهاية العام.

وقال الجنرال كليرفيلد: "إن إضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات يضمن توافق جميع المشاركين واطلاعهم الكامل، مما يعزّز الكفاءة العملانية ويبني الثقة الضرورية لتحقيق السلام الدائم في لبنان".

وأشاد كليرفيلد بـ"احترافية الجيش اللبناني والتزامه اللافت"، مشيرًا إلى أنه شاهد "تنفيذ الجيش عمليات متنوّعة بدءًا من حماية موسم قطف الزيتون وصولًا إلى تفكيك منشأة تحت الأرض كانت تُستخدم من قبل جهات خبيثة، ما يعكس قوّته وعزيمته على تأمين مستقبل لبنان".

وأضاف البيان أنّ الجيش اللبناني قدّم خلال الاجتماع تحديثًا عملانيًا مفصّلًا، مسلّطًا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الأرض بالقرب من وادي العزية، أسفرت عن استطلاع شامل للمنطقة مع التخطيط لإعادة زيارتها لاحقًا.

كما ناقشت اللجنة سبل الحدّ من انتهاكات وقف الأعمال العدائية، واتفق المشاركون على إبقاء هذا البند دائمًا على جدول الاجتماعات المقبلة "في إطار الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة".

من جهتها، قالت المستشارة أورتاغوس: "نرحّب بقرار الحكومة اللبنانية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام، وعلى الجيش اللبناني تنفيذ خطته بهذا الخصوص بشكل كامل".

وختم البيان مشيرًا إلى أنّ لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية تواصل أداء دور محوري في مراقبة الالتزامات والتحقق منها وإنفاذها بين لبنان وإسرائيل، بما يسهم في تثبيت الاستقرار جنوب البلاد.
 
 
مواضيع ذات صلة
بدء اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة (الجديد)
lebanon 24
29/10/2025 20:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة تستوضح لجنة "الميكانيزم" عن حركة المسيّرات الاسرائيلية
lebanon 24
29/10/2025 20:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بين مجزرة بنت جبيل واجتماع "الميكانيزم": أي "سلام" يتحدّث عنه نتنياهو؟
lebanon 24
29/10/2025 20:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: نشيد بقرار الحكومة اللبنانية الموافقة على نزع سلاح المليشيات
lebanon 24
29/10/2025 20:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

مورغان أورتاغوس

الجيش اللبناني

اللبنانية

إسرائيل

من جهته

الزيتون

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-29
13:43 | 2025-10-29
13:34 | 2025-10-29
13:15 | 2025-10-29
13:00 | 2025-10-29
12:54 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24