الحجار من بلدية بيروت: لن نتهاون مع أي خلل مالي

قام والبلديات العميد أحمد ، قبل ظهر اليوم، بزيارة تفقدية إلى مبنى المالية التابع لبلدية ، يرافقه محافظ القاضي محمد مكاوي، المكلف مؤقتًا مهام محافظ بيروت القاضي مروان عبود لوجوده خارج البلاد.وخلال الجولة، التقى الحجار المسؤولين في دائرة الصرفيات في المصلحة المالية، حيث يقوم فريق من بالتدقيق في المستندات المالية، بعد ورود معلومات عن عملية صرف أموال مشبوهة.الحجار بعد الجولة: "وصلني قبل أيام كتاب من محافظ بيروت يُفيد بوجود خلل من قبل موظف في البلدية قام بدفع مبلغ مالي من دون أساس قانوني. وبعد التثبّت، أحلت الملف فورًا إلى المحاسبة لإجراء التدقيق المالي، ووجّهت كتابًا آخر إلى التمييزي للنظر في الشق الجزائي".وأضاف: "اتصل بي رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران الذي أبلغني أن فرق التدقيق باشرت العمل في البلدية. وقد طلبت تقديم كل الدعم والغطاء لهم لكشف المخالفات ومعرفة أبعادها ومن يقف وراءها إن وُجد".وأوضح أنه "تابع شخصيًا مع المحافظ المكلّف مكاوي الإجراءات الجارية، وعاين المصلحة ميدانيًا"، مؤكّدًا أنّ "المدققين لديهم مطلق الصلاحية ونحن نقدّم الدعم الكامل لهم، ولن نتهاون بأي خلل مالي يحصل".وتابع الحجار: "الهدف هو محاسبة المرتكبين وتصحيح الأمور. كنت قد زرت سابقًا واجتمعت مع المحافظ ورئيس البلدية والأعضاء، وقلت للجميع إنّ لا غطاء فوق رأس أحد، وإنّ المطلوب أن تكون بلدية بيروت نموذجًا في النظافة الإدارية والخدمة العامة".وختم بالقول: "نُعوّل على أجهزة الرقابة والمحاسبة لكشف أي مخالفات ومحاسبة المرتكبين، والغاية النهائية هي تصحيح الوضع وتقديم أفضل خدمة لأهالي بيروت ووضع الأمور في نصابها".