Advertisement

لبنان

الحجار من بلدية بيروت: لن نتهاون مع أي خلل مالي

Lebanon 24
29-10-2025 | 08:24
A-
A+
Doc-P-1435524-638973448889105223.png
Doc-P-1435524-638973448889105223.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم، بزيارة تفقدية إلى مبنى المالية التابع لبلدية بيروت، يرافقه محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، المكلف مؤقتًا مهام محافظ بيروت القاضي مروان عبود لوجوده خارج البلاد.
Advertisement

وخلال الجولة، التقى الحجار المسؤولين في دائرة الصرفيات في المصلحة المالية، حيث يقوم فريق من ديوان المحاسبة بالتدقيق في المستندات المالية، بعد ورود معلومات عن عملية صرف أموال مشبوهة.

وقال الوزير الحجار بعد الجولة: "وصلني قبل أيام كتاب من محافظ بيروت يُفيد بوجود خلل من قبل موظف في البلدية قام بدفع مبلغ مالي من دون أساس قانوني. وبعد التثبّت، أحلت الملف فورًا إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق المالي، ووجّهت كتابًا آخر إلى المدعي العام التمييزي للنظر في الشق الجزائي".

وأضاف: "اتصل بي رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران الذي أبلغني أن فرق التدقيق باشرت العمل في البلدية. وقد طلبت تقديم كل الدعم والغطاء لهم لكشف المخالفات ومعرفة أبعادها ومن يقف وراءها إن وُجد".

وأوضح أنه "تابع شخصيًا مع المحافظ المكلّف مكاوي الإجراءات الجارية، وعاين المصلحة ميدانيًا"، مؤكّدًا أنّ "المدققين لديهم مطلق الصلاحية ونحن نقدّم الدعم الكامل لهم، ولن نتهاون بأي خلل مالي يحصل".

وتابع الحجار: "الهدف هو محاسبة المرتكبين وتصحيح الأمور. كنت قد زرت سابقًا بلدية بيروت واجتمعت مع المحافظ ورئيس البلدية والأعضاء، وقلت للجميع إنّ لا غطاء فوق رأس أحد، وإنّ المطلوب أن تكون بلدية بيروت نموذجًا في النظافة الإدارية والخدمة العامة".

وختم بالقول: "نُعوّل على أجهزة الرقابة والمحاسبة لكشف أي مخالفات ومحاسبة المرتكبين، والغاية النهائية هي تصحيح الوضع وتقديم أفضل خدمة لأهالي بيروت ووضع الأمور في نصابها".
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء قطر: لن نتهاون مع أي اختراق للسيادة
lebanon 24
29/10/2025 20:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري: لن نتهاون بشأن المساس بسيادتنا وسنتعامل بحزم مع أي اختراق أمني
lebanon 24
29/10/2025 20:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير الحجار: مكافحة المخدرات أولوية وطنية لا تهاون فيها
lebanon 24
29/10/2025 20:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد عمالي شمالي عرض مع الحجار مطالب البلديات والقطاعات الخدمية
lebanon 24
29/10/2025 20:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24

ديوان المحاسبة

وزير الداخلية

المدعي العام

وقال الوزير

جبل لبنان

قاضي محمد

من بلدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-29
13:43 | 2025-10-29
13:34 | 2025-10-29
13:15 | 2025-10-29
13:00 | 2025-10-29
12:54 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24