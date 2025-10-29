الجامعة الإسلامية.. مراكز متقدمة في مسابقة عالمية

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أعلنت الجامعة الإسلامية في في بيان، أن مجموعة من طلابها شاركوا في المسابقة العالمية IEEE Xtreme Programming Competition 2025، وهي من أبرز مسابقات البرمجة التي ينظمها المعهد العالمي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) سنويًا، ويتنافس فيها آلاف الطلاب من مختلف أنحاء العالم على مدى 24 ساعة متواصلة في أجواء من التحدي والإبداع التقني.وأشارت الجامعة إلى أن مشاركتها هذا العام تمثّلت عبر سبعة فرق من – قسم هندسة الكمبيوتر والاتصالات (CCE) وكلية العلوم – قسم علوم الكمبيوتر (CS)، بإشراف كلٍّ من الدكتور وليد فحص والأستاذ عصام زيتون.وبيّنت أن من بين 16 شاركت بـ172 مشروعًا، وضمن أكثر من 8000 مشروع عالمي، تمكنت فرق الجامعة الإسلامية من إحراز المراتب الرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على الصعيد الوطني، ما يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه طلابها في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والحلول التقنية.وختم البيان مؤكداً أن الإسلامية في لبنان تفتخر بهذا الإنجاز المشرّف الذي يعكس روح الإبداع والتميّز لدى طلابها، ويؤكد مكانة الجامعة كصرح أكاديمي رائد في البرمجة والابتكار والتكنولوجيا، موجّهة التحية إلى الطلاب المبدعين ومشرفيهم المميزين على أدائهم الذي رفع اسم الجامعة عاليًا بين الجامعات والعالمية.