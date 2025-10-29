Advertisement

لبنان

لقاء بري وأبو الغيط.. بحث في آخر المستجدات

Lebanon 24
29-10-2025 | 08:39
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينةن الامين العام لجامعة الدول العربية  الدكتور أحمد أبو الغيط والوفد المرافق، في حضور الامين العام المساعد في الجامعة السفير حسام زكي، حيث تم عرض لآخر المستجدات وتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة . 
واستقبل بري سفير مملكة البحرين السيد وحيد مبارك سيار ، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير فوق العادة مفوضاً لمملكة البحرين لدى الجمهورية اللبنانية والمقيم في دمشق ، الزيارة كانت مناسبة أيضا تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان ومملكة البحرين .

كما استقبل الرئيس بري سركيس سركيس .
