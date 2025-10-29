لقاء بري وأبو الغيط.. بحث في آخر المستجدات

Advertisement

إستقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينةن الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط والوفد المرافق، في حضور الامين العام المساعد السفير حسام زكي، حيث تم عرض لآخر المستجدات وتطورات الاوضاع في والمنطقة .واستقبل سفير مملكة البحرين السيد وحيد مبارك سيار ، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير فوق العادة مفوضاً لمملكة البحرين لدى الجمهورية والمقيم في ، الزيارة كانت مناسبة أيضا تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان ومملكة البحرين .كما استقبل سركيس سركيس .