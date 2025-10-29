بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة

أعلنت أن رواتب ومعاشات القطاع العام من عاملين ومتعاقدين وأسلاك عسكرية كافة قد تم تحويلها بالكامل إلى ، وأن سحبها من قبل المعنيين بها يعتبر متاحاً اعتباراً من صباح غدٍ الخميس 30 تشرين الأول كل من مصرفه الخاص.

