لبنان

بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة

Lebanon 24
29-10-2025 | 08:56
Doc-P-1435542-638973466475811687.jpg
Doc-P-1435542-638973466475811687.jpg photos 0
أعلنت وزارة المالية أن رواتب ومعاشات القطاع العام من عاملين ومتعاقدين وأسلاك عسكرية كافة قد تم تحويلها بالكامل إلى مصرف لبنان، وأن سحبها من قبل المعنيين بها يعتبر متاحاً اعتباراً من صباح غدٍ الخميس 30 تشرين الأول كل من مصرفه الخاص. 
لبنان

إقتصاد

وزارة المالية

مصرف لبنان

من مصر

المعن

تشري

