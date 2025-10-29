Advertisement

لبنان

بالصور... قوى الأمن تمنع "مجازر بيئيّة" بحقّ آلاف الطيور

Lebanon 24
29-10-2025 | 09:33
صــدر عـن المديـــريـّـــة العامّــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامّــــة البـــلاغ التّــالـــــــــــي:

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الصّيد البرّي غير الشرعي، وحماية الطّيور المهاجرة والطّبيعة معًا، حفاظًا على التّوازن البيئي، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام مجهولين بنصب نحو عشرين شبكة لاصطياد الطيور، واستخدام آلات تُصدر أصواتًا لجذبها، وذلك داخل بساتين في بلدة ماسا البقاعية.
نتيجةً للمتابعة الفوريّة، تمكّنت قوة من المفرزة المذكورة، بمؤازرة فصيلة رياق ومفرزة طوارئ زحلة، من ضبط آلة صوت تُستخدم لجلب الطيور، إضافةً إلى /1750/ مترًا من الشّباك، التي كانت تتسبب بمجازر بيئية بحق آلاف الطيور العالقة فيها. ويُعدّ هذا النوع من الصيد الجائر من أخطر الممارسات وأكثرها تأثيرًا في الإخلال بالتوازن البيئي وتهديد العديد من أنواع الطيور بالانقراض.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.
 
 
